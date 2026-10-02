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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे ने चलाईं 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, दिवाली-छठ पर घर जाना हुआ आसान

रेलवे ने चलाईं 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, दिवाली-छठ पर घर जाना हुआ आसान

दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे 23 जोड़ी यानी 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. इन ट्रेनों के 552 फेरे निर्धारित हैं, जिससे कई राज्यों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 02 Oct 2026 06:50 PM (IST)
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अगर आप दिवाली और छठ पूजा के दौरान घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेन टिकट को लेकर परेशान हैं, तो आपके लिए रेलवे की ओर से बड़ी राहत की खबर है. त्योहारों के समय यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई रूटों पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों के जरिए दिल्ली, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों के यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं मिलेंगी.

उत्तर रेलवे के शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर से नवंबर और कुछ सेवाएं दिसंबर तक निर्धारित दिनों पर चलेंगी. कुछ ट्रेनें रोजाना संचालित होंगी, जबकि कई स्पेशल ट्रेनें सप्ताह में एक दिन चलेंगी. कुल 23 जोड़ी यानी 46 ट्रेन सेवाओं के जरिए 552 फेरे लगाए जाएंगे.

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किन रूटों पर चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें?

  • लालकुआं-राजकोट के बीच ट्रेन 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार चलेगी.
  • छपरा-पठानकोट स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक हर सोमवार चलेगी.
  • आजमगढ़-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार संचालित होगी.
  • मऊ-अंबाला कैंट के बीच स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर गुरुवार चलेगी.
  • कोलकाता-अलमनगर ट्रेन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर गुरुवार चलेगी.
  • अमृतसर-बरौनी के बीच ट्रेन 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार चलेगी.
  • नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार चलेगी.
  • प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन के बीच ट्रेन 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर मंगलवार चलेगी.
  • दिल्ली-कामाख्या स्पेशल ट्रेन 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी.

बिहार जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगी राहत

  • नई दिल्ली-गया ट्रेन 11 से 25 अक्टूबर तक रोजाना चलेगी.
  • गया-नई दिल्ली सेवा 12 से 26 अक्टूबर तक रोजाना संचालित होगी.
  • नई दिल्ली-पटना ट्रेन 10 से 25 अक्टूबर तक रोजाना चलेगी.
  • वापसी में पटना-नई दिल्ली ट्रेन 11 से 26 अक्टूबर तक रोजाना चलेगी.
  • अहमदाबाद-दरभंगा ट्रेन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक निर्धारित दिनों में चलेगी.
  • श्रीगंगानगर-समस्तीपुर ट्रेन 18 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार चलेगी.

मुंबई और यूपी के बीच भी स्पेशल ट्रेनें

  • महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए भी रेलवे ने कई स्पेशल सेवाएं रखी हैं.
  • CSMT-गोरखपुर ट्रेन 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रोजाना चलेगी और इसके 32 ट्रिप होंगे.
  • गोरखपुर-CSMT ट्रेन 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रोजाना चलेगी.
  • हडपसर-गोरखपुर सेवा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रोजाना संचालित होगी.
  • LTT-बनारस ट्रेन 14 अक्टूबर से 19 नवंबर तक बुधवार और शुक्रवार को चलेगी.
  • उधना-अयोध्या कैंट ट्रेन भी अक्टूबर-नवंबर में निर्धारित दिनों पर चलेगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 02 Oct 2026 06:50 PM (IST)
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