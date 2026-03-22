अप्रैल में घूमने का प्लान है? टूर से पहले चेक करें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट, वरना होगी परेशानी

Train Cancelled News: अप्रैल में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जरा ठहरकर ये खबर जरूर देख लें. अक्सर लोग पहले से टिकट बुक कर लेते हैं और फिर आखिरी समय पर ट्रेन कैंसिल होने से पूरी प्लानिंग गड़बड़ा जाती है. इस बार भी छत्तीसगढ़ रूट पर ऐसा ही कुछ हुआ है. रेलवे ने 5 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अलग-अलग तारीखों में 14 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

इनमें 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जो बिलासपुर और रायपुर रूट से गुजरती हैं. इससे पहले भी कई पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल की जा चुकी हैं. जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ी है. ऐसे में अगर आपकी यात्रा इस रूट से जुड़ी है. तो निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इन राज्यों के यात्रियों को होगी परेशानी

इन ट्रेनों के कैंसिल होने का प्रभाव सिर्फ छत्तीसगढ़ के यात्रियों पर ही नहीं पड़ेगा. बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों की यात्रा भी इससे प्रभावित होगी. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और दिल्ली से सफर करने वाले यात्रियों को खास तौर पर परेशानी झेलनी पड़ सकती है. दरअसल गोंदिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की मरम्मत और ट्रैक सुधार का काम चल रहा है. इसी वजह से अप मेन लाइन को करीब 20 दिनों के लिए बंद रखा गया है. यही कारण है कि रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. ऐसे में सफर से पहले ट्रेन की जानकारी जरूर चेक कर लें.

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इस वजह से ट्रेनें कैंसिल

ट्रेनों को कैंसिल करने के पीछे बड़ा कारण रेलवे का चल रहा निर्माण कार्य है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में इन दिनों बड़े स्तर पर काम चल रहा है. झारसुगुड़ा सेक्शन में हावड़ा-मुंबई मेन लाइन पर चौथी लाइन बिछाई जा रही है, जिससे आगे चलकर ट्रेनों की आवाजाही और बेहतर हो सके.

इसके अलावा अकलतरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और नई लाइन जोड़ने का काम भी जारी है. इन कामों के चलते कई रूट प्रभावित हो रहे हैं, खासकर रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और कोरबा के यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है. हावड़ा-मुंबई रूट पर सफर करने वालों को फिलहाल दूसरा ऑप्शन देखना पड़ सकता है

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 18030 – शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 4 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 18029 – लोकमान्य तिलक टर्मिनल-शालीमार एक्सप्रेस 6 अप्रैल से 26 अप्रैल तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 18237 – कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 18238 – अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 12410 – हज़रत निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस निर्धारित तारीखों में कैंसिल

ट्रेन नंबर 12409 – रायगढ़-हज़रत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस निर्धारित तारीखों में कैंसिल

ट्रेन नंबर 12101 – लोकमान्य तिलक टर्मिनल-शालीमार एक्सप्रेस अलग-अलग तारीखों में कैंसिल

ट्रेन नंबर 12102 – शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस अलग-अलग तारीखों में कैंसिल

ट्रेन नंबर 12807 – विशाखापत्तनम-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस अलग-अलग तारीखों में कैंसिल

ट्रेन नंबर 12808 – हज़रत निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस अलग-अलग तारीखों में कैंसिल

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