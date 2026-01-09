हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी11 जनवरी तक यात्रियों को झेलनी होगी परेशानी, देख लें रेलवे ने किन-किन ट्रेनों को किया कैंसिल?

11 जनवरी तक यात्रियों को झेलनी होगी परेशानी, देख लें रेलवे ने किन-किन ट्रेनों को किया कैंसिल?

Train Cancelled Update: 05 से 11 जनवरी तक रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल और कुछ को रिशेड्यूल करने का फैसला लिया है. इसलिए सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 09 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Train Cancelled Update: देश में इन दिनों जमकर सर्दियां पड़ रही हैं और इसका असर रेलवे संचालन पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कोहरे, ठंड और मेंटेनेंस वर्क की वजह से कई रूट्स पर ट्रेनों की रफ्तार और समय-सारणी प्रभावित हो रही है. इसी कड़ी में आद्रा रेल मंडल में 05 से 11 जनवरी के बीच रेल प्रशासन रोलिंग ब्लॉक लेकर रेल लाइन को दुरुस्त करने का काम करेगा. ट्रैक मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों को पहले से अलर्ट जारी किया है. 

रेलवे ने अलग-अलग तारीखों में कुल आठ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. इसके अलावा 12 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा. वहीं तीन एक्सप्रेस और एक मेमू ट्रेन को एक से तीन घंटे तक रिशेड्यूल किया गया है. ऐसे में 11 जनवरी तक यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों को सलाह है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इस तारीख तक ट्रेनें कैंसिल

रेलवे की ओर 11 जनवरी तक कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा. इस दौरान कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. तो कई को रास्ते में रोक करके चलाया जाएगा. रेलवे के मुताबिक, ट्रेन नंबर 12802 आनंद विहार–पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को 08 से 11 जनवरी के बीच चंद्रपुरा–राजाबेरा रेल खंड में करीब 30 मिनट तक कंट्रोल किया जाएगा. वहीं 10 जनवरी को कटिहार से चलने वाली ट्रेन नंबर 28182 कटिहार–टाटानगर एक्सप्रेस को बर्नपुर में 30 मिनट तक रोका जाएगा.

इसके अलावा 09 जनवरी को थावे से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18182 थावे–टाटानगर एक्सप्रेस भी बर्नपुर में 30 मिनट नियंत्रित रहेगी. रेलवे के इस फैसले का सीधा असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा. इसलिए रेलवे ने सलाह दी है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक कर लें.

यह ट्रेनें 11 जनवरी तक कैंसिल

  •  ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा- बाराभूम- आद्रा मेमू पैसेंजर 1 जनवरी को कैंसिल ररहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू 06 और 10 जनवरी को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68061 /68062 आद्रा - आसनसोल - आद्रा मेमू 11 जनवरी को कैंसिल ररहेगी.

 शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 18019/18020 झाड़ग्राम-धनबाद - झाड़ग्राम एक्सप्रेस 05 से 09 और 11 जनवरी को यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक ही जाएगी. बोकारो और धनबाद के बीच यह ट्रेन कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर13503/13504  बर्धमान-हटिया- बर्धमान मेमू एक्सप्रेस05 से 11 जनवरी तक यह ट्रेन गोमो स्टेशन तक ही चलेगी। गोमो और हटिया के बीच इसका सर्विस बंद रद रहेगी।
  • ट्रेन नंबर 68056/68060 टाटानगर - आसनसोल मेमू- बराभूम मेमू 06 जनवरी को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी । आद्रा से आसनसोल स्टेशन के बीच इस ट्रेन का कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 63594/63593:आसनसोल-पुरुलिया - आसनसोल मेमू एक्सप्रेस 11 जनवरी को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही अपनी यात्रा पूरी करेग.  आद्रा से पुरूलिया के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68055/68056  आसनसोल - टाटानगर -आसनसोल मेमू ): 07 जनवरी को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही अपनी यात्रा पूरी करेगी। आद्रा से टाटानगर के बीच इसका परिचालन कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68099/68089 आद्रा - मेदिनीपुर - आद्रा मेमू   06 जनवरी को यह ट्रेन चंद्रकोणा रोड स्टेशन तक चलेगी । चंद्रकोणा रोड से मेदिनीपुर स्टेशन के बीच इस ट्रेन का परिचालन कैंसिल रहेगा.

Published at : 09 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Train Cancelled Railways News Utility News
