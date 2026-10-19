Train Cancelled: रेलवे ने रद्द की 8 बड़ी ट्रेनें, 22 नवंबर तक नहीं चलेंगी, देख लें लिस्ट

अक्टूबर और नवंबर के महीने में अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं या फिर आपने अपनी टिकट बुक करवा ली है तो आपके लिए ये खबर खास है, क्योंकि रेलवे ने अक्टूबर-नवंबर में कई ट्रेनों को रद्द किया है. नवंबर के महीने में दीवाली और छठ का त्योहार है तो हो सकता है कि कई लोग अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करें, लेकिन 22 नवंबर तक रेलवे ने 8 बड़ी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

दरअसल, दक्षिण मध्य रेलवे ने मनोहराबाद यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग के काम के कारण कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. अगर आपने भी इस रूट की किसी ट्रेन की टिकट बुक की है तो आपको पहले अपने ट्रेन की मौजूदा स्थिति को चेक कर लेना चाहिए.

कुछ ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव

ट्रेन नंबर 77605 - काचेगुडा-पूर्णा

डेट - 16 से 22 नवंबर

रेगुलेट- 60 मिनट

ट्रेन नंबर 17606 भगत की कोठी-काचेगुडा

डेट-14 से 20 नवंबर

रेगुलेट-75 मिनट

ट्रेन नंबर 17057 CST मुंबई-लिंगमपल्ली

डेट - 15 से 21 नवंबर

देरी-60 मिनट

ट्रेन नंबर 17058 लिंगमपल्ली-CST मुंबई

डेट- 16 से 22 नवंबर

रेगुलेट- 60 मिनट

22 नवंबर तक रद्द रहेगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 57301 काचेगुडा-मेदक 22 नवंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 77654 सिद्दिपेट-सिकंदराबाद 22 नवंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 77656 सिद्दिपेट-सिकंदराबाद 22 नवंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 77602 निजामाबाद-काचेगुडा 22 नवंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 77655 सिकंदराबाद-सिद्दिपेट 22 नवंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 57302 मेदक-काचेगुडा 22 नवंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 77653 सिकंदराबाद-सिद्दिपेट 22 नवंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 77601 काचेगुडा-निजामाबाद 22 नवंबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन का स्टेटस करें चेक

अगर आप 22 नवंबर तक ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आप अपनी ट्रेन के स्टटेस को चेक करना न भूलें.

इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

साथ ही NTES पर भी अपनी ट्रेन के स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं.

ध्यान रखें, एक ही रूट पर चलने वाली अलग-अलग ट्रेनों के नंबर और रद्द रहने की तारीखें भी अलग हो सकती हैं.

अगर आपको कनेक्टिंग ट्रेन से सफर करना है तो अगर आपकी पहली ही ट्रेन लेट होती है तो आपकी दूसरी ट्रेन छूट सकती है, इसलिए ट्रेन से जुड़ी जानकारी हासिल कर लेना बेहतर होगा.

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