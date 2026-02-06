होली का त्योहार नजदीक आते ही देशभर में घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. हर साल की तरह इस बार भी ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल रेलवे ने होली 2026 के दौरान 1,410 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है. जिन्हें जरूरत पड़ने पर 1500 तक बढ़ाया जा सकता है. इन ट्रेनों का संचालन मार्च महीने में किया जाएगा, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सके. रेल मंत्रालय के अनुसार इन स्पेशल ट्रेनों का मकसद त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करना है और प्रमुख रूट पर बेहतर कनेक्टिविटी देना है. वहीं पिछले साल होली 2025 के दौरान रेलवे ने 1,144 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाई थी, जबकि इस बार उससे कई ज्यादा तैयारी की गई है.



जोन-वाइज कहां चलेंगी, कितनी होली स्पेशल ट्रेनें?



रेलवे ने यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए जोन के हिसाब से ट्रेनों का पूरा प्लान तैयार किया है. सबसे ज्यादा 285 होली स्पेशल ट्रेन में ईस्ट सेंट्रल रेलवे चलाएगा. इसके बाद वेस्टर्न रेलवे 231 और सेंट्रल रेलवे 209 ट्रेनें ऑपरेट करेगा. वहीं नॉर्दर्न रेलवे की ओर से 108 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 71 और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 66 ट्रेनों का संचालन करेगा. नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे 62-62 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. इसके अलावा साउथ वेस्टर्न रेलवे 47, वेस्टर्न रेलवे 43 और साउदर्न रेलवे 39 होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 15 ट्रेनें ऑपरेट करेगा, जबकि कोंकण रेलवे 9 और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 2 स्पेशल ट्रेनें चलाकर क्षेत्रीय मांग को पूरा करेगा.



ईस्ट सेंट्रल रेलवे की प्रमुख स्पेशल ट्रेनें

ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से कई लंबी दूरी की होली स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इनमें सोगरिया-दानापुर-सोगरिया, रानी कमलापति-दानापुर- रानी कमलापति- अगरतला और हापा-नाहरलागुन स्पेशल ट्रेनें शामिल है. यह ट्रेनें फरवरी के आखिरी हफ्ते और मार्च के दौरान अलग-अलग तारीखों में संचालित होगी. जिससे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.



नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने भी बढ़ाया संचालन काल

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने भी होली के मद्देनजर कई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है. बीकानेर-साईनगर शिरडी, हिसार-खड़की, हिसार-वलसाड, भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस और अजमेर से जुड़ी कई स्पेशल ट्रेनें मार्च के अंत तक चलाई जाएगी. ताकि राजस्थान और पश्चिमी भारत के यात्रियों को सहूलियत मिल सके. वहीं इतनी बड़ी संख्या में होली स्पेशल ट्रेनें चलने से वेटिंग लिस्ट पर दबाव कम होगा और कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी. रेलवे का कहना है कि त्योहार के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, सुरक्षा बनाए रखने और यात्रियों को बिना परेशानी उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जाएगा.

