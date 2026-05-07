क्या आप भी स्लीपर के पैसे में करना चाहते हैं AC का सफर, बुकिंग के बाद मुफ्त में ऐसे करें यात्रा

Indian Railway Latest Update: क्या आपको भी भारतीय रेलवे से सफर करना बेहद ही पसंद है, तो ये खबर आपके लिए है. जो लोग ट्रेन से सफर करने के शौकिन है उन्हें रेऑटो अपग्रेडेशन फीचर के बारे में जानना चाहिए. दरअसल, इस नए सर्विस के तहत आप बिना पैसे दिए अपनी टिकट को उच्च श्रेणी में पूरी तरह से बदलने का काम भी कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं आखिर यह शानदार सर्विस कैसे काम करता है.

आखिर क्या होता है ऑटो अपग्रेडेशन फीचर?

हाल ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों की यात्रा को पहले के मुताबिक और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए बेहद ही शानदार सुविधाएं पेश कर हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. दरअसल, ऑटो अपग्रेडेशन फीचर के तहत आप बिना किसी परेशानी के किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी टिकट को उच्च श्रेणी (Higher Class) में पूरी तरह से बदलाव भी कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, यह सुविधा खौस तौर से उन यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो अपनी यात्रा को और भी ज्यादा बेहतर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन बेहद ही कम खर्चे के साथ

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यहां जानें फीचर कैसे करता है अपना काम

भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के यह जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आखिर यह फीचर किस तरह से अपना काम करता है. शुरुआत में जैसे ही आप IRCT के जरिए ऑनलाइन ट्रेन की टिकट को बुक करेंगे वह आपको इस फीचर के बारे में चुनने का विकल्प देगा. अगर आप इस विक्लप को हां करते हैं तो आप अपनी टिकट को उच्च श्रेणी में पूरी तरह से आसानी से बदल सकते हैं.

हांलाकि, इस फीचर की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल करने वाले यात्री फ्री में न सिर्फ अपनी यात्रा कर सकते हैं बल्कि खाली सीटों को भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने से केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को उच्च श्रेणी में भेजा जाता है, जहां बदलाव करने में किसी तरह की परेशानी का नहीं सामना करना पड़ता है. वहीं, दूसरी तरफ पुरानी सीटें RAC या वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को दी जाती है.

किन क्लास में दिया जाता है इस फीचर का अपग्रेड?

IRCTC के ऑटो अपग्रेडेशन सिस्टम में उपलब्धता के आधार पर ही यात्रियों की टिकट में बदलाव किए जाते हैं. लेकिन, यात्रियों को इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यह है कि ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ AC क्लास के लिए ही पूरी तरह से सीमित की गई है.

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यात्रियों को कब नहीं दिया जाता है अपग्रेड?

लेकिन, अगर ट्रेन में वेटिंग लिस्ट मौजूद नहीं है तो ऐसे में ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा किसी भी तरह से लागू नहीं की जा सकती है. जिसके तहत जिस भी मूल श्रेणी में यात्रियों ने अपनी टिकट को बुक किया था, केवल उसी श्रेणी में ही उन्हें सीट दी जाती है. यह जानना बेहद ही जरूरी है कि अपग्रेडेशन पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट की स्थिति पर पूरी तरह से निर्भर करती है.

इस फीचर से यात्रियों को क्या मिलेगा लाभ?

इस फीचर का इस्तेमाल कर यात्रियों को कई तरह की सुविधा दी जाती है. जिसमें सबसे पहले बिना अतिरिक्त खर्च के अपग्रेड की सुविधा यात्रियों को मिलती है. इसके तहत, बिना पैसे दिए ही यात्रियों को उच्च श्रेणी में सफर करने का सुनहरा अवसर मिलता है.

और दूसरा यह है कि AC कोच में सफर करना गर्मी में कहीं ज्यादा आरामदायक होता है. जहां, बेहतरीन साफ-सफाई के साथ-साथ यात्रियों के वातावरण का भी खास ध्यान दिया जाता है.