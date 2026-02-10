भारतीय रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक लोकल ट्रेन सर्विस बढ़ा दी है. अब 11 फरवरी 2026 (बुधवार) से बडगाम और बनिहाल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन कटरा तक जाएगी. इस ट्रेन में एक रिजर्व कोच भी होगा, जिससे यात्रा और आरामदायक होगी. इसका शेड्यूल जम्मू रेलवे डिवीजन ने जारी कर दिया है.

किन लोगों को होगा फायदा?

जानकारी के मुताबिक, बडगाम और बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 04688/04687 अब बनिहाल से आगे कटरा तक चलेगी. यह सर्विस जम्मू-कश्मीर के दो हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ेगी. इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों, स्टूडेंट्स, कर्मचारियों, पर्यटकों और वैष्णो देवी मंदिर के भक्तों को काफी सहूलियत होगी.

क्या है ट्रेन का नया शेड्यूल?

ट्रेन नंबर 04688 अब बडगाम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलेगी. बनिहाल से सुबह 10:10 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:00 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंच जाएगी. वहीं, ट्रेन नंबर 04687 कटरा से दोपहर 1:45 बजे चलेगी और शाम 5:30 बजे बनिहाल पहुंच जाएगी. बनिहाल से आगे बडगाम तक का सफर पुराने टाइम टेबल के अनुसार रहेगा. दोनों ही ट्रेनें बनिहाल और कटरा के बीच सभी स्टेशनों पर रुकेंगी. इनमें खारी, सुंबर, संगलदान, सवालकोट (सावलकोट), दुगा, बाकल, कोरी, रियासी स्टेशन शामिल हैं.

बनिहाल का सफर होगा आसान

इस सर्विस के बढ़ने से काफी फायदे होंगे. दरअसल, बनिहाल तक आने के बाद लोगों को बस या टैक्सी से कटरा जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों बर्बाद होते थे. अब सीधी ट्रेन से कटरा पहुंचना आसान हो जाएगा. खासकर वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी. पर्यटक भी कश्मीर घूमने के बाद आसानी से कटरा आ सकेंगे. स्थानीय लोग जैसे स्टूडेंट्स और दफ्तर जाने वालों का वक्त भी बचेगा.

क्या कहते हैं रेलवे अधिकारी?

जम्मू रेलवे डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल के मुताबिक, इस ट्रेन को कटरा तक बढ़ाने का मकसद स्थानीय यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा बढ़ाना है. हम कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि लोग आसानी से आ-जा सकें. यह फैसला यात्रियों की मांग को देखते हुए लिया गया है. कटरा जम्मू-कश्मीर का महत्वपूर्ण स्टेशन है. यहां से माता वैष्णो देवी मंदिर सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है. ट्रेन सर्विस बढ़ने से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो सकता है. साथ ही, कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच लोगों का आना-जाना बढ़ेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी फायदा होगा.

