हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBudgam to Katra Train: अब कटरा तक जाएगी बडगाम-बनिहाल वाली स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग और पूरा शेड्यूल

Budgam to Katra Train: अब कटरा तक जाएगी बडगाम-बनिहाल वाली स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग और पूरा शेड्यूल

ट्रेन 04688 बडगाम से सुबह 10:10 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:00 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंच जाएगी. वहीं, ट्रेन नंबर 04687 कटरा से दोपहर 1:45 बजे चलेगी और शाम 5:30 बजे बनिहाल पहुंचेगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Sourabh Verma | Updated at : 10 Feb 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक लोकल ट्रेन सर्विस बढ़ा दी है. अब 11 फरवरी 2026 (बुधवार) से बडगाम और बनिहाल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन कटरा तक जाएगी. इस ट्रेन में एक रिजर्व कोच भी होगा, जिससे यात्रा और आरामदायक होगी. इसका शेड्यूल जम्मू रेलवे डिवीजन ने जारी कर दिया है. 

किन लोगों को होगा फायदा?

जानकारी के मुताबिक, बडगाम और बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 04688/04687 अब बनिहाल से आगे कटरा तक चलेगी. यह सर्विस जम्मू-कश्मीर के दो हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ेगी. इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों, स्टूडेंट्स, कर्मचारियों, पर्यटकों और वैष्णो देवी मंदिर के भक्तों को काफी सहूलियत होगी. 

क्या है ट्रेन का नया शेड्यूल?

ट्रेन नंबर 04688 अब बडगाम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलेगी. बनिहाल से सुबह 10:10 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:00 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंच जाएगी. वहीं, ट्रेन नंबर 04687 कटरा से दोपहर 1:45 बजे चलेगी और शाम 5:30 बजे बनिहाल पहुंच जाएगी. बनिहाल से आगे बडगाम तक का सफर पुराने टाइम टेबल के अनुसार रहेगा. दोनों ही ट्रेनें बनिहाल और कटरा के बीच सभी स्टेशनों पर रुकेंगी. इनमें खारी, सुंबर, संगलदान, सवालकोट (सावलकोट), दुगा, बाकल, कोरी, रियासी स्टेशन शामिल हैं.

बनिहाल का सफर होगा आसान

इस सर्विस के बढ़ने से काफी फायदे होंगे. दरअसल, बनिहाल तक आने के बाद लोगों को बस या टैक्सी से कटरा जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों बर्बाद होते थे. अब सीधी ट्रेन से कटरा पहुंचना आसान हो जाएगा. खासकर वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी. पर्यटक भी कश्मीर घूमने के बाद आसानी से कटरा आ सकेंगे. स्थानीय लोग जैसे स्टूडेंट्स और दफ्तर जाने वालों का वक्त भी बचेगा. 

क्या कहते हैं रेलवे अधिकारी?

जम्मू रेलवे डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल के मुताबिक, इस ट्रेन को कटरा तक बढ़ाने का मकसद स्थानीय यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा बढ़ाना है. हम कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि लोग आसानी से आ-जा सकें. यह फैसला यात्रियों की मांग को देखते हुए लिया गया है. कटरा जम्मू-कश्मीर का महत्वपूर्ण स्टेशन है. यहां से माता वैष्णो देवी मंदिर सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है. ट्रेन सर्विस बढ़ने से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो सकता है. साथ ही, कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच लोगों का आना-जाना बढ़ेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी फायदा होगा.

यह भी पढ़ें: होली पर घर जाने का है प्लान, यहां देखें यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में खाली हैं सीटें?

Published at : 10 Feb 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे IRCTC Budgam To Katra Train
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

AI के दम पर आगे बढ़ेगी Tata Motors, AIEQU Mobility से बदलेगा Game | Paisa Live
Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस में नया खुलासा, गिरफ्तार हथियार सप्लायर बिश्नोई गैंग के लिए करता था काम
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस में नया खुलासा, गिरफ्तार हथियार सप्लायर बिश्नोई गैंग के लिए करता था काम
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
शिक्षा
5वीं और 8वीं क्लास के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पास करनी ही होगी परीक्षा
5वीं और 8वीं क्लास के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पास करनी ही होगी परीक्षा
हेल्थ
HbA1c Study India: भारत में सटीक क्यों नहीं डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट? लैंसेट की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
भारत में सटीक क्यों नहीं डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट? लैंसेट की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget