यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस रूट से जाने वाली कई ट्रेनें की गईं कैंसिल, देख लें लिस्ट

List Of Cancelled Trains: रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और रेलवे नेटवर्क यात्रियों के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है. लेकिन कई बार ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानियां खड़ी हो जाती है. जब ट्रैक या स्टेशन यार्ड में अपग्रेडेशन और मरम्मत का काम शुरू होता है. तो ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ना है. दक्षिण पूर्व रेलवे के यात्रियों के लिए भी फिलहाल ऐसी ही स्थिति बन गई है. दरअसल शालीमार स्टेशन यार्ड के रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है.

इस वजह से इस रूट की कई ट्रेनों को कैसिल किया गया है. कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. जिससे बाकी की ट्रेनें प्रभावित न हों. यह मरम्मत का काम 21 नवंबर तक चलेगा. इसलिए इस दौरान यात्रियों को अपने सफर की प्लानिंग उसी हिसाब से बनानी जरूरी है. अगर आपने इस दौरान किसी ट्रेन में टिकट बुक किया है, तो सफर से पहले उसका स्टेटस जरूर चेक करें.

नवंबर में कैंसिल यह ट्रेनें

रेलवे ने घोषणा की है कि 8 नवंबर से 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा. इस दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. कुल 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कैंसिल किया गया है. जिससे काम सुरक्षित और समय पर पूरा किया जा सके. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे उन्हें परेशानी न उठानी पड़े.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 08 और 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 और 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 और 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 11 से 19 नवंबर तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

डायवर्ट ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 08, 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 09, 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.

ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

यह भी पढ़ें: गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?