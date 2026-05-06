30 ट्रेनों के बदल गए हैं स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने से पहले पढ़ लें ये खबर

Indian Railway News: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले कई दिनों से काम चल रहा है. इस स्टेशन का कायाकल्प पूरी तरह से बदला जा रहा है. जिसकी वजह से स्टेशन पर कई यात्रियों को पहुंचने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन दिनों सुबह की ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो उसके लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है. जिसकी वजह से यात्री खूब परेशान होते हैं, इसी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक नया निर्णय लिया है, जिसके तहत कई ट्रेनों का स्टेशन बदला जाएगा.

ट्रेनों के स्टेशन बदलने की तैयारी

दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का जो काम चल रहा है वो अभी करीब चार सालों तक चलने वाला है. जिसके चलते कई मुख्य ट्रेनों के स्टेशन बदले जाने की तैयारी चल रही है. इस लिस्ट में केवल एक- दो ट्रेन ही नहीं हैं बल्कि पूरी 30 ट्रेनों के स्टेशन में बदलाव किया जा रहा है. जिनमें शताब्दी ट्रेनों का नाम भी शामिल है. आइये बताते हैं कौन- कौन सी ट्रेनों के स्टेशन में बदलाव किया जाने वाला है.

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इन ट्रेनों का बदला जाएगा स्टेशन

इस योजना में कई ट्रेनों के नाम शामिल हैं, जिनकी लिस्ट इस प्रकार है:

भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस (12001-02)

ये ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक जाती है, जो अब दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी.

ये ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक जाती है, जो अब दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी. ताज एक्सप्रेस (12279-80), डॉक्टर अम्बेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20155-56)

ये दोनों ट्रेनें भी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर भेजने की योजना बनाई जा रही है.

ये दोनों ट्रेनें भी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर भेजने की योजना बनाई जा रही है. बरौनी और दरभंगा की कुछ स्पेशल ट्रेनें सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेंगी.

देहरादून और काठगोदाम शताब्दी को आनंद विहार टर्मिनल शिफ्ट करने की तैयारी है.

प्रयागराज जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी आनंद विहार से चल सकती है.

पूर्वा एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस और बनारस जाने वाली ट्रेनें अब शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से चलाई जाने की योजना बनाई जा रही है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस योजना पर अभी विचार किया जा रहा है, सबकुछ ठीक रहा तो त्यौहारों के पहलवे ही ये बदलाव किया जाएगा. जिसके चलते यात्रियों को त्यौहारों में लंबी लाइन लगाकर ना खड़े रहना पड़े. अगर आप भी इन ट्रेनों में सफर करते हैं तो अगली बार बुक करने से पहले थोड़ा ध्यान रखें और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताजा अपडेट चेक कर लें, जिससे परेशान ना होना पड़े.

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