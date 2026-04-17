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रेल यात्री ध्यान दें, 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी ये 14 बड़ी ट्रेनें, रेलवे ने दिया अपडेट, देखें लिस्ट

Cancelled Train: भारतीय रेलवे से जुड़ा एक ताजा अपडेट आया है, जो यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है. रेलवे ने जानकारी दी है कि अप्रैल में करीब 14 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं. यहां देखें लिस्ट.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 17 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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Train Cancelled in April: भारतीय रेलवे लोगों के लिए सफर करने का सबसे आसान साधन है. लेकिन फिर भी यात्रा करने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि लोगों को कई महीने पहले से ही टिकिट बुक करवाना पड़ते हैं. इसी बीच अब हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है, जो यात्रा करने वालों के लिए जानना बेहद जरूरी है. दरअसल राजस्थान के रूट की कई ट्रेनें 30 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है.

उत्तर पश्चिम रेलवे का चूरू–सादुलपुर के बीच डबल लाइन और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग का काम चल रहा है. जिसके चलते 15 से 30 अप्रैल के बीच इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों का रूट बदला गया है. तो वहीं 14 ट्रेनें रद्द भी की गई हैं. जिससे ये वाला मार्ग करीब 15 दिनों तक बाधित रहने वाला है. इस दौराम यात्रा करने वाले आगे की लिस्ट को ध्यान से देख लें.

ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल
राजस्थान का रेलमार्ग चूरू से सादुलपुर पर बाधित रहने वाला है. यहां जानते हैं 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कौन- कौन सी ट्रेनें रद्द् रहेंगी.

  • रेवाड़ी से बीकानेर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन चूरू- सादुलपुर होकर जाती है, ये ट्रेन 15 से 30 अप्रैल तक रद्द रहेगी.
  • हिसार से रेवाड़ी की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 15 से 29 अप्रैल तक रद्द रहेंगी.
  • हनुमानगढ़ से जयपुर जाने वाली ट्रेन 15 से 28 अप्रैल तक पूरी तरह कैंसिल रहेगी.
  • जोधपुर से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन जो चूरू-रतनगढ़ वाले रूट पर चलती है, 25 से 28 अप्रैल तक के लिए इसके 4 फेरे रद्द रहेंगे.
  • चूरू से लुधियाना तक जाने वाली ट्रेन 14 से 30 अप्रैल तक चूरू से हिसार तक वाले रूट पर बंद रहेगी.
  • बीकानेर से हिसार तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 14 से 29 अप्रैल तक रद्द रहेगी.
  • दिल्ली से हिसार की ओर जाने वाली ट्रेन 15 से 29 अप्रैल तक रद्द रहने वाली है.
  • रेवाड़ी से सीकर की ओर जाने वाली ट्रेन 25 से 28 अप्रैल तक रद्द रहेगी.
  • जयपुर से बठिंडा तक जाने वाली ट्रेन 25 से 28 अप्रैल तक केवल लोहारू तक ही चलेगी, इसके आगे का रूट बंद रहने वाला है.
  • जोधपुर से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन 15 अप्रैल को नहीं चलेगी.
  • रेवाड़ी से सीकर तक जाने वाली ट्रेन भी 15 अप्रैल को नहीं चलेगी.
  • कोटा से सिरसा तक चलने वाली एक्सप्रेस रेल सेवा लोहारू से सिरसा सेक्शन 14 और 26 अप्रैल को रद्द रहेगी.
  • जोधपुर से हिसार तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन चूरू तक ही जाएगी, ये ट्रेल हिसार तक नहीं चलेगी.

इन ट्रेनों का बदला है रूट
14 ट्रेनें रद्द होने के साथ ही कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. यहां आपको बताते हैं कि किन- किन ट्रेनों का रूट बदला गया है.

  • सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 
    ये ट्रेन 15 से 28 अप्रैल तक रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-डेगाना रूट पर चलेगी. सफर के दौरान ये ट्रेन नारनौल, नीमकाथाना, रींगस, फुलेरा, मकराना स्टेशन पर रुकेगी.
  • बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट (12372)
    ये ट्रेन 16 से 23 अप्रैल तक बीकानेर-मेड़ता बाइपास-जयपुर-रेवाड़ी के रास्ते होकर चलेगी. ये ट्रेन नोखा, नागौर, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी.
  • बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस 
    ये ट्रेन 25 अप्रैल को फुलेरा-नारनौल-रेवाड़ी के रूट पर चलेगी.
  • हिसार-सिकंदराबाद एक्सप्रेस 
    ये ट्रेन 21 और 28 अप्रैल को भिवानी-रेवाड़ी-रींगस से होकर चलेगी.
  • हैदराबाद-हिसार 
    ये ट्रेन 25 अप्रैल को रींगस-नारनौल-रेवाड़ी होकर चलेगी.
  • सियालदाह-बीकानेर दुरंतो 
    ये ट्रेन 26-28 अप्रैल तक डायवर्ट रूट से चलेगी.
  • दिल्ली-जोधपुर एक्सप्रेस 
    ये ट्रेन 25-27 अप्रैल तक रींगस-रेवाड़ी-फुलेरा से होकर चलेगी.
  • बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 
    ये ट्रेन 16 से 26 अप्रैल तक रोज 90 मिनट देरी से चलेगी.

इस रूट पर यदि आप भी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो सेच समझकर जाएं.

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Published at : 17 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Railway भारतीय रेलवे IRCTC
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