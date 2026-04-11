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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDhurandhar Effect: धुरंधर की सफलता ने बढ़ाई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की मांग, मिलती है भारी छूट, जानें

Dhurandhar Effect: धुरंधर की सफलता ने बढ़ाई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की मांग, मिलती है भारी छूट, जानें

Dhurandhar Effect: देशभक्ति और बड़े बजट की फिल्मों के बढ़ते क्रेज से को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि Buy 1 Get 1 जैसे मूवी ऑफर्स लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 11 Apr 2026 03:15 PM (IST)
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  • बॉलीवुड फिल्मों के क्रेज से को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की मांग बढ़ी।
  • टिकट पर 'एक के साथ एक फ्री' से फैमिली आउटिंग को बढ़ावा।
  • बैंक और कंपनियां मूवी एक्सपीरियंस बेहतर बनाने पर कर रहे फोकस।
  • त्योहारों पर बड़ी फिल्मों से कार्ड इस्तेमाल में और उछाल संभव।

Demand for Branded Credit Cards: आजकल हिंदी की देशभक्ति और बड़े बजट की फिल्मों का बढ़ते क्रेज का असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है. खासकर मूवी हॉल से जु़ड़े को- ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की मांग तेजी से बढ़ रही है.

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर - द रिवेंज के बाद से यह ट्रेंड और ज्यादा मजबूत हो गया है. इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को पागलपन साफ नजर आया है. लोगों को फिल्म बहुत ही पसंद आई है. बड़ें शहरों से लेकर छोटे शहरों तक मूवी हॉल हाउसफुल जा रहे हैं और इसके साथ ही मूवी ऑफर्स वाले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बढ़ता चला जा रहा है.

मूवी ऑफर्स से बढ़ा फैमिली आउटिंग का ट्रेंड

दरअसल, इन कार्ड्स पर मिलने वाले एक के साथ एक फ्री टिकट ऑफर और खाने-पीने पर मिलने वाली छूट लोगों को काफी आकर्षित कर रही है. इसके चलते आजकल लोग अकेले फिल्म देखने के बजाय अब पूरे परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में एक ही बार में कई टिकट बुक होते हैं और खर्च भी बढ़ता है, जिसे ये ऑफर्स कम करने में मदद करते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब मूवी देखना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि एक पूरा अनुभव बन गया है. मूवी देखते समय लोग खाने-पीने पर भी खर्च करते हैं, जिससे सारा खर्च ओर बढ़ जाता है. ऐसे में क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने ऑफर्स को और बेहतर बना रही हैं, ताकि लोगों को ओर ज्यादा फायदा मिल सके और लोग क्रेडिट कार्ड से ज्यादा मात्रा में जुड़े.

त्योहारों में और बढ़ेगा कार्ड का इस्तेमाल

बैंक और कंपनियां भी इस मौके को सिर्फ प्रमोशन के रूप में नहीं देख रही हैं, बल्कि इसे लोगों से जुड़ने का एक बड़ा जरिया मान रही हैं. वह ऐसे कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, जो न सिर्फ टिकट ऑफर ही , बल्कि पूरे मूवी एक्सपीरियंस को ओर ज्यादा बेहतर बनाएं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़ी फिल्मों की रिलीज़ के दौरान मूवी ऑफर्स से जुड़े सर्च और ट्रांजैक्शन भी काफी बढ़ जाते हैं.

खासकर “Buy 1 Get 1” जैसे ऑफर्स लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, जिससे कार्ड का इस्तेमाल बढ़ता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान कई बड़ी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं. इससे मूवी हॉल में भीड़ बढ़ेगी और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में भी उछाल देखने को मिलेगा.

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Published at : 11 Apr 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Indian Cinema Movie Co-branded Credit Cards
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