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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बीमा कंपनी ने खारिज किया क्लेम, अब चुकाने होंगे 1 करोड़

कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बीमा कंपनी ने खारिज किया क्लेम, अब चुकाने होंगे 1 करोड़

कोलकाता से एक मामला सामने आया है, यहां एक महिला ने बीमा पॉलिसी ली थी और उसकी मौत के बाद जब उसके बेटे ने क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया. जानिए क्या है पूरा मामला?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Oct 2026 04:44 PM (IST)
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आजकल की बढ़ती बीमारियों के डर से लोग अब लाइफ इंश्योरेंस करवाना पसंद कर रहे हैं. खासकर ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं. वे परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हो और पॉलिसीधारक की मौत हो जाए. फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम खारिज कर दें तो ऐसी स्थिति में परिवार क्या करेगा? कुछ ऐसा ही एक मामला कोलकाता से सामने आया है, जहां पर जिला उपभोक्ता आयोग ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसीधारक के बेटे को 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

कंपनी को कितने पैसे देने का आदेश दिया?

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जानकारी के मुताबिक, आयोग ने कंपनी को 99.41 लाख रुपये के साथ 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये कानूनी खर्च का देने को कहा. मामले पर आयोग का कहना है कि क्लेम को बिना किसी सबूत के खारिज करना कंपनी की सेवा में कमी है. 

आखिर पूरा मामला क्या था?

दरअसल, यह मामला इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा है. एक महिला ने 1 करोड़ रुपये की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी. अहम बात तो ये है कि महिला का बेटा पॉलिसी में नॉमिनी था और जब महिला की मौत हो गई तो उसने मार्च 2023 में कंपनी से 1 करोड़ रुपये का डेथ क्लेम करने के लिए अप्लाई किया. लेकिन कंपनी ने महिला के बेटे का क्लेम खारिज कर दिया. साथ ही कंपनी ने क्लेम खारिज करने के पीछे का कारण भी बताया.

क्यों किया क्लेम खारिज?

कंपनी ने क्लेम को खारिज किया और कहा कि पॉलिसी के समय जो पेशे और आय से जुड़े दस्तावेज जमा किए गए थे वो फर्जी थे. इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी ने एक ओर कारण बताया. 

महिला की मौत कैसे हुई?

बता दें महिला ने 23 जनवरी 2022 को इसका पहला सालाना प्रीमियम भी भरा था जो कि 58,509.12 रुपये था. 30 जनवरी 2023 को महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 1 फरवरी 2023 को ही उसकी मौत हो गई. 

सुनवाई के दौरान सबूत नहीं दिए

कंपनी ने कहा कि महिला को पॉलिसी लेने से पहले ही कई गंभीर बीमारी थी, जिसकी जानकारी महिला ने नहीं दी थी.जब मामला आयोग तक पहुंचा तो बीमा कंपनी ने न ही कोई सबूत पेश किए, न ही कोई लिखित जवाब दिया , यहां तक की बीमा कंपनी सुनवाई में पेश ही नहीं हुई.ऐसे में मामले की सुनवाई केवल एकतरफा ही हुई. 

आयोग ने क्या कहा?

मामले में आयोग ने कहा कि कंपनी की साइड से कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए हैं और न ही इस बात सबूत मिला की महिला को पॉलिसी लेने से पहले ही गंभीर बीमारियां थी और उन्हें ये बात बताई नहीं. 

क्लेम खारिज करने पर क्या करें?

अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हो और  पॉलिसीधारक की मौत हो जाए, जिसके बाद परिवार का बीमा क्लेम खारिज कर दिया जाता है  तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप कंपनी से लिखित में क्लेम खारिज करने के पीछे का कारण मांगे. अगर आपको लगता है कि क्लेम बिना किसी कारण के रिजेक्ट किया गया तो अब आप इस शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Oct 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Utility News Consumer Commission Indiafirst Life Insurance
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