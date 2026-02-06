हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेडिंग करते हैं तो जान लें ये बात, ये कंपनियां शेयर खरीदने पर देती हैं प्रोडक्ट पर बंपर डिस्काउंट

ट्रेडिंग करते हैं तो जान लें ये बात, ये कंपनियां शेयर खरीदने पर देती हैं प्रोडक्ट पर बंपर डिस्काउंट

शेयर बाजार की दुनिया में एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ कंपनियां अपने शेयरधारकों को खास सुविधाएं और प्रोडक्ट पर डिस्काउंट भी देती हैं, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 06 Feb 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

शेयर बाजार में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इस समय कई अच्छी खबरें सामने आ रही हैं. एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील आखिरकार फाइनल हो गई है, तो दूसरी तरफ कुछ भारतीय कंपनियां अपने शेयरधारकों को सिर्फ मुनाफा ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट्स पर मोटा डिस्काउंट और खास सुविधाएं भी दे रही हैं. भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील को भारतीय उद्योग के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है. इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला भारी टैरिफ घटा दिया है.  पहले भारतीय उत्पादों पर कुल मिलाकर करीब 50 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा रहा था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 18 फीसदी कर दिया गया है.

आमतौर पर लोग शेयर खरीदते समय सिर्फ कीमत बढ़ने, डिविडेंड, बोनस या स्प्लिट जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं. लेकिन शेयर बाजार की दुनिया में एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ कंपनियां अपने शेयरधारकों को खास सुविधाएं और प्रोडक्ट पर डिस्काउंट भी देती हैं, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है. तो आइए आज  हम आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग के लिए कौन सी कंपनियां शेयर खरीदने पर प्रोडक्ट पर बंपर डिस्काउंट देती हैं. 

ये कंपनियां शेयरधारकों को देती हैं प्रोडक्ट और सर्विस पर खास डिस्काउंट
 
1.  आईटीसी लिमिटेड - आईटीसी भारत की बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है. इसके होटल बिजनेस (आईटीसी होटल्स) से जुड़े शेयरधारकों को कई बार होटल में ठहरने पर खास छूट और ऑफर्स मिलते हैं. ये फायदे आमतौर पर लंबे समय से निवेश करने वाले शेयरधारकों को ईमेल या कंपनी के निवेशक प्लेटफॉर्म के जरिए बताए जाते हैं. 

2. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स - टाटा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वालों को कई बार टाटा न्यू ऐप के जरिए खास ऑफर्स मिलते हैं. इस ऐप में टाटा क्लिक, बिगबास्केट, क्रोमा जैसे ब्रांड शामिल हैं. हालांकि यह कोई लिखित नियम नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप अपने शेयरधारकों को वफादारी के तौर पर ऐसे फायदे देता रहा है. 

3.  इंडियन होटल्स कंपनी (ताज होटल्स) - ताज, विवांता और जिंजर होटल्स चलाने वाली यह कंपनी अपने शेयरधारकों को होटल बुकिंग पर छूट देती रही है. जिन निवेशकों के पास ज्यादा शेयर होते हैं, उन्हें कभी-कभी बेहतर ऑफर्स मिलते हैं. ये जानकारी आमतौर पर एजीएम (AGM) या कस्टमर सपोर्ट के जरिए दी जाती है. 

4. जुबिलेंट फूडवर्क्स (डोमिनोज) - डोमिनोज पिज्जा चलाने वाली यह कंपनी अपने शेयरधारकों को समय-समय पर नए प्रोडक्ट्स का अर्ली एक्सेस,. ऐप-ओनली कूपन, त्योहारों पर खास डिस्काउंट जैसे फायदे देती है. ये ऑफर्स पब्लिक तौर पर नहीं बताए जाते, लेकिन निवेशक कम्युनिटी में इसकी चर्चा रहती है. 

5. मंड लिमिटेड - कपड़ों के लिए मशहूर रेमंड अपने शेयरधारकों को रेमंड, पार्क एवेन्यू और कलरप्लस स्टोर्स पर डिस्काउंट कूपन देता है. ये ऑफर्स अक्सर कंपनी की सालाना मीटिंग या शेयरधारक न्यूज़लेटर के जरिए मिलते हैं. 

6. वीआईपी इंडस्ट्रीज - बैग और लगेज बनाने वाली वीआईपी इंडस्ट्रीज भी अपने निवेशकों को खास छूट और नए प्रोडक्ट लॉन्च पर ऑफर्स देती है. इसके लिए कई बार डीमैट अकाउंट या पैन कार्ड से पहचान करनी पड़ती है. 

7. मारिको लिमिटेड - सफोला, पैराशूट जैसे ब्रांड्स वाली मारिको कंपनी कभी-कभी प्रोडक्ट सैंपल, वाउचर, लिमिटेड एडिशन गिफ्ट जैसे फायदे अपने शेयरधारकों को देती है, खासकर किसी नए प्रोडक्ट लॉन्च के समय 

8. हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL - ) - एचयूएल अपने लंबे समय के निवेशकों को प्रोडक्ट बंडल, ब्रांड इवेंट्स के लिए न्योता, खास अनुभव आधारित ऑफर्स जैसी सुविधाएं देता है. यह तरीका कंपनी और निवेशकों के बीच रिश्ता मजबूत करता है. 

9. आईटीडीसी (इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) - सरकारी कंपनी आईटीडीसी अपने शेयरधारकों को अशोक होटल्स में सस्ती दरों पर ठहरने, प्राथमिकता बुकिंग और आयोजनों में छूट जैसी सुविधाएं देती है. इनकी जानकारी सरकारी सर्कुलर या आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर मिलती है. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?

Published at : 06 Feb 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Trading Trading Tips India America Trade Deal Shareholder Benefits Discount On Shares
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: गड्ढे में दम तोड़ गया एक और बेटा! थाने-थाने भटकते रहे लाचार माता-पिता | Breaking | ABBP
Ghooskhor Pandit Film Row: Bhopal में फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर प्रदर्शन जारी | Breaking
Delhi News: प्रशासन की बड़ी लापरवाही, Noida के बाद Delhi में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत | Breaking
Pariksha Pe Charcha 2026 : पढ़ाई को लेकर कोई टोके तो क्या करें?, PM Modi ने बच्चों को दी बड़ी सीख
Ghooskhor Pandit Film Row: फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर क्यों बढ़ता जा रहा विवाद? | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', चिरंजीवी की फिल्म भी बटोर रही नोट, जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cardamom Benefits: खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
जनरल नॉलेज
Moon Disappearance: अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget