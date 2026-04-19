LPG की सुपरफास्ट सप्लाई, एक दिन में बिके 17.25 लाख गैस सिलेंडर, मांग में 70% का उछाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईंधन आपूर्ति की तैयारी की।

5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री 17.25 लाख पार कर चुकी है।

ऑटो एलपीजी की मांग में 70% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सरकार का आश्वासन: रिफाइनरियां पूरी क्षमता से, स्टॉक पर्याप्त है।

Fuel Supply Update: मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में ईंधन की सप्लाई को स्थिर रखने की तैयारी कर ली हैं. सरकार का मकसद हैं कि, लोगों को किसी तरह की कमी महसूस न हो. साथ ही कीमतों को भी स्थिर रखा जा सके. आइए जानते हैं, इस विषय में.

क्या कहता है डेटा?

आंकड़ों की बात करें तो, 23 मार्च के बाद से 5 किलो वाले 17.25 लाख से ज्यादा फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. साथ ही सरकारी तेल कंपनियों की ऑटो एलपीजी बिक्री में करीब 70 फीसदी का उछाल देखने को मिला है.

इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएनजी के साथ-साथ अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी भेजी जा रही है. जिसके पीछे सरकार का उद्देश्य हैं कि गैस की किल्लत न हो और लोग घबराकर गैस बुकिंग न करें.

सप्लाई को लेकर सरकार का भरोसा

मौजूदा वैश्विक हालात के बीच भी सरकार ने भरोसा दिलाया हैं कि देश में ईंधन की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, कच्चे तेल के बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है. हालांकि, देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को कोई कमी नहीं है.

सरकार का कहना है कि एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई 100 फीसदी जारी है. सरकार ने आगे बताया कि, रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं. देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिससे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं हैं.

छोटे सिलेंडर पर बढ़ा जोर

सरकार ने हालात को देखते हुए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरों की उपलब्धता तेजी से बढ़ाई हैं. जिससे प्रवासी मजदूरों और कम आय वाले लोगों को आसानी से गैस मिल सके.

आंकड़ों के मुताबिक 23 मार्च के बाद से अब तक 17.25 लाख से ज्यादा ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. वहीं मजदूरों के लिए रोजाना सप्लाई को मार्च की शुरुआत के मुकाबले लगभग दोगुना कर दिया गया है. इसके लिए कई राज्यों में जागरूकता कैंप भी लगाए गए हैं.

ऑटो LPG की मांग में तेज उछाल

ट्रांसपोर्ट फ्यूल के इस्तेमाल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लोग तेजी से ऑटो LPG की ओर रुख कर रहे हैं. सरकारी तेल कंपनियों की ओर से इसकी बिक्री में करीब 70 फीसदी की उछाल देखी गई है.

कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है.

यह भी पढ़ें:

Train Cancelled: ये ट्रेनें हो गईं रद्द, वो भी 26 अप्रैल तक, कई के रूट भी डायवर्ट, यहां देखें लेटेस्ट लिस्ट