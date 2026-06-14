शादी में दूल्हे को मिला 60 लाख कैश और गाड़ी? क्या इनपर देना होगा TAX, जान लें नियम

Income Tax On Wedding Gifts: हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसी शादियों की चर्चा होती रही है, जहां दूल्हे को लाखों रुपये नकद, लग्जरी कार या महंगे उपहार दिए गए. ऐसे मामलों में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इतने बड़े गिफ्ट पर आयकर विभाग की नजर पड़ सकती है और क्या उस पर टैक्स देना होगा? इसका जवाब आयकर कानून के नियमों में छिपा है.

शादी में मिले गिफ्ट पर क्या कहता है कानून?

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत सामान्य परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का उपहार मिलता है, तो वह टैक्स के दायरे में आ सकता है. हालांकि शादी के मामले में एक महत्वपूर्ण छूट दी गई है. शादी के अवसर पर दूल्हा या दुल्हन को मिलने वाले उपहारों पर यह सीमा लागू नहीं होती. यानी शादी के मौके पर मिले गिफ्ट आमतौर पर टैक्स फ्री होते हैं.

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60 लाख रुपये कैश मिले तो क्या होगा?

अगर दूल्हे को शादी के अवसर पर 60 लाख रुपये नकद उपहार के रूप में मिले हैं, तो केवल राशि बड़ी होने के कारण उस पर टैक्स नहीं लग जाएगा. यदि यह रकम वास्तव में शादी के मौके पर उपहार के रूप में मिली है, तो आयकर कानून के तहत इसे टैक्स छूट मिल सकती है. हालांकि इतनी बड़ी रकम मिलने पर जरूरत पड़ने पर उसका स्रोत और लेनदेन से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखना समझदारी होगी.

गाड़ी या महंगे गिफ्ट पर क्या नियम हैं?

शादी में कार, सोना, हीरे के गहने, संपत्ति या अन्य महंगे उपहार भी मिल सकते हैं. यदि ये उपहार शादी के अवसर पर दिए गए हैं, तो उनकी कीमत चाहे लाखों रुपये ही क्यों न हो, प्राप्तकर्ता को आमतौर पर उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता. यह छूट केवल शादी के अवसर पर मिले उपहारों के लिए उपलब्ध है.

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किसे मिलती है टैक्स छूट?

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है. आयकर कानून में यह छूट मुख्य रूप से दूल्हा और दुल्हन को मिलने वाले उपहारों पर लागू होती है. यदि शादी में किसी अन्य रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के सदस्य को महंगा उपहार मिलता है, तो उसके लिए सामान्य गिफ्ट टैक्स नियम लागू हो सकते हैं.

क्या कैश गिफ्ट पर कोई और जोखिम है?

हालांकि शादी में मिले उपहार टैक्स फ्री हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी नकद राशि मिलने पर बैंकिंग और दस्तावेजी रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी है. आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर धन के स्रोत और लेनदेन की जानकारी मांग सकता है. बड़े मूल्य के उपहारों को जहां संभव हो, बैंकिंग चैनल के माध्यम से दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.