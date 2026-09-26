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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में 1 अक्टूबर से बिना PUC गाड़ी चलाई तो कटेगा 10 हजार का चालान, सरकार का ऐलान

दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिना PUC गाड़ी चलाई तो कटेगा 10 हजार का चालान, सरकार का ऐलान

राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से PUC अपडेट रखना अनिवार्य हो जाएगा. अगर गाड़ी चालकों ने ऐसा नहीं किया तो ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपए का चालान काट देगी. इतना ही नहीं चालकों का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Sep 2026 09:56 PM (IST)
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सर्दियों के मौसम में राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट यानी PUC वाले वाहनों के खिलाफ सख्त जांच अभियान शुरू करने जा रही है. अगर कोई कार या बाइक बिना पीयूसी के पकड़ी गई तो सीधा 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा.

दिल्ली सरकार ने बताया है कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें पेट्रोल पंपों और प्रमुख चौराहों पर तैनात की जाएंगी, जो वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट की सघन जांच करेंगी. मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध पीयूसी पाए जाने वाले वाहन चालकों पर 10000 रुपए का भारी चालान, जेल की सजा या 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने जैसी सख्त कार्रवाई हो सकती है.

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जुर्माने से बचने के लिए अभी अपडेट करें पीयूसी

सरकार ने वाहन मालिकों को परेशानी और भारी जुर्माने से बचने के लिए समय रहते अपने वाहनों का प्रदूषण चेक करवाकर वैध पीयूसी सर्टिफिकेट हासिल करने की अपील की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी में एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली में  प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है. 

उन्होंने कहा, ''1 अक्तूबर से PUC सर्टिफिकेट की गहन जांच होगी कि सर्टिफिकेट वैध हैं या नहीं. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में हर शख्स को सांस लेने के लिए साफ हवा मिले.''

PUC सेंटर्स पर लगेंगे कैमरे- सीएम रेखा

सीएम रेखा ने मीडिया को जानकारी दी है कि एक अक्तूबर से पीयूसी सर्टिफिकेट से जुड़ी लागू करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी. इसके लिए टेक्नोलॉजी के जरिए पीयूसी सेंटर्स की मॉनिटरिंग की जाएगी. सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार सर्टिफिकेट जारी करने वाले सभी पीयूसी सेंटरों पर भी अब कैमरे लगा रही है.

यह भी पढ़ें- 4 दिन बाद किन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Sep 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
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