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सैलरी 50,000 रुपये है तो हर महीने कितना SIP करना चाहिए? जानिए आसान फॉर्मूला

Finance Tips: अगर आपकी मासिक सैलरी 50,000 रुपये है और आप निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो जानिए हर महीने कितनी SIP करनी चाहिए. समझिए 50-30-20 का नियम.

By : सृष्टि | Updated at : 14 Jun 2026 09:51 PM (IST)
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Finance Tips: नौकरी शुरू करते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हर महीने कितनी SIP करनी चाहिए? खासकर तब, जब सैलरी 50,000 रुपये हो. इसका कोई एक तय जवाब नहीं है, क्योंकि निवेश आपकी जरूरतों, खर्चों पर निर्भर करता है. फिर भी कुछ आसान नियमों की मदद से सही राशि तय की जा सकती है.

50-30-20 नियम क्या कहता है?
पर्सनल फाइनेंस में 50-30-20 नियम काफी फेमस है.
1. 50% आय जरूरी खर्चों के लिए
2. 30% व्यक्तिगत जरूरतों और शौक के लिए
3. 20% बचत और निवेश के लिए

अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो इस नियम के अनुसार करीब 10,000 रुपये हर महीने बचत और निवेश के लिए रखे जा सकते हैं. ऐसे में SIP की शुरुआत 5,000 से 10,000 रुपये के बीच की जा सकती है.

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क्या पूरी 10,000 रुपये की SIP करनी चाहिए?
जरूरी नहीं. अगर आपके ऊपर होम लोन, एजुकेशन लोन या अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, तो शुरुआत छोटी रकम से भी की जा सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश की शुरुआत जल्द करना, बड़ी रकम से शुरुआत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है. आप 2,000 या 3,000 रुपये की SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं और हर साल सैलरी बढ़ने पर निवेश बढ़ा सकते हैं.

जल्दी शुरुआत का फायदा

मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये मासिक SIP शुरू करता है और औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है. लंबे समय में यह निवेश लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि वित्तीय सलाहकार निवेश में समय को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं.

इमरजेंसी फंड भी है जरूरी

SIP शुरू करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाना अच्छा माना जाता है. इससे नौकरी जाने, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य जरूरतों के समय निवेश तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.

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SIP तय करते समय इन बातों का रखें ध्यान

1. मासिक खर्च कितना है
2. कोई लोन या EMI चल रही है या नहीं
3. भविष्य के लक्ष्य जैसे घर, कार या बच्चों की शिक्षा
4. इमरजेंसी फंड की स्थिति
5. जोखिम लेने की क्षमता

अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आमतौर पर 5,000 से 10,000 रुपये की मासिक SIP एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है. हालांकि सही राशि आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है. सबसे जरूरी बात यह है कि निवेश जल्दी शुरू करें और नियमित रूप से जारी रखें. छोटी SIP भी लंबे समय में बड़ा फंड बना सकती है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Jun 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
SIP Utility News Finance Tips
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