प्रदूषण बढ़ने पर ऑफिस नहीं दे रहा वर्क फ्रॉम होम तो कहां करें कंप्लेंट? जानें प्रोसेस

Complaint Against Company: दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से हवा इतनी खराब हो चुकी है कि कई इलाकों में AQI लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है. हालत यह है कि लोग घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और सिरदर्द जैसी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं. सरकार GRAP के तहत दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या आधी रखने और बाकियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश कर चुकी है.

जिससे सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम हो और लोग जहरीली हवा से थोड़ा बच सकें. लेकिन दिक्कत तब आती है जब किसी कंपनी ने इस आदेश के बावजूद अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की परमिशन नहीं दी. अगर आपकी कंपनी ने भी आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया है. तो जान लीजिए ऐसे में आप कहां शिकायत कर सकते हैं.

अगर ऑफिस नहीं दे रहा WFH तो कहां शिकायत करें?

अगर आपका ऑफिस GRAP के आदेश के बावजूद वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहा. तो आपके पास शिकायत करने के कई सीधे रास्ते हैं. सबसे आसान ऑप्शन है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC है. जहां आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर, ईमेल भेजकर या उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) है.

यहां भी आप कई लोग सोशल मीडिया पर DPCC, CPCB या दिल्ली सरकार के आधिकारिक अकाउंट को टैग करके भी शिकायत करते हैं और इस पर तेज प्रतिक्रिया मिलती है. कुल मिलाकर, यदि ऑफिस आदेश नहीं मान रहा है तो आपकी शिकायत औपचारिक रूप से सुनी जाएगी और कार्रवाई की संभावना काफी मजबूत रहती है.

हो सकती है कार्रवाई

अगर कंपनी फिर भी नियम नहीं मानती या आपका केस गंभीर है तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. NGT प्रदूषण से जुड़े मामलों पर सीधी सुनवाई करता है और आदेश भी देता है. यहां आपके पास यह साबित करने की जरूरत नहीं कि ऑफिस ने नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ इतना कि वह सरकार के निर्देश नहीं मान रहा.

अगर इन सबके बाद भी समस्या हल न हो तो आखिरी ऑप्शन प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में लिखित शिकायत भेजने का है. कई लोग यह तरीका तब अपनाते हैं. जब किसी विभाग से प्रतिक्रिया नहीं मिलती. हालांकि ज्यादातर मामलों में DPCC, CPCB और NGT में दर्ज शिकायतें ही काफी तेज असर दिखाती हैं.

