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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLoan Calculator: अगर 2 साल के लिए ले रहे हैं 4 लाख का Loan तो कितनी देनी होगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?

Loan Calculator: अगर 2 साल के लिए ले रहे हैं 4 लाख का Loan तो कितनी देनी होगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?

Loan Calculator: अगर आप 4 लाख का लोन 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको हर महीने कितने की EMI देनी होगी, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां ब्याज दर के बारे में भी समझाया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 24 Jun 2026 03:06 PM (IST)
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Loan Calculator: आज के समय में अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग सबसे पहले पर्सनल लोन का ऑप्शन देखते हैं. लेकिन लोन लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी और आपको टोटल कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा. क्योंकि ब्याज दर से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और अगर सही से हिसाब नहीं किया गया तो आप पूरी जिंदगी लोन ही चुकाते रहेंगे. अगर आप 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन 2 साल यानी 24 महीने के लिए लेने की सोच रहे हैं, तो अलग-अलग ब्याज दर पर इसकी पूरी गणित समझ लेते हैं.

EMI कैसे तय होती है?

किसी भी लोन की EMI खासतौर से तीन चीजों पर ही निर्भर करती है, पहली लोन की रकम, दूसरी ब्याज दर और तीसरी लोन की अवधि.  पर्सनल लोन पर आमतौर पर बैंक 10% से 18% तक ब्याज वसूलते हैं. ये आपके सिबिल स्कोर, इनकम और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है.

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10% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?

अगर आप 4 लाख रुपये का लोन 10% सालाना ब्याज दर पर 2 साल के लिए लेते हैं, तो- 

  • EMI- 18,458 रुपये 
  • कुल भुगतान- 4.43 लाख रुपये 
  • कुल ब्याज- 43 हजार रुपये 

12% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?

  • EMI करीब 18,829 रुपये
  • कुल भुगतान लगभग 4.51 लाख रुपये
  • कुल ब्याज करीब 52 हजार रुपये 

15% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?

  • EMI- 19,394 रुपये 
  • कुल भुगतान- 4.65 लाख रुपये
  • कुल ब्याज- 65 हजार रुपये

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18% ब्याज पर कितनी बनेगी EMI?

  • EMI- 19,964 रुपये 
  • कुल भुगतान- 4.79 लाख रुपये 
  • कुल ब्याज- 79 हजार रुपये 

क्यों जरूरी है ब्याज दर की तुलना?

कई लोग जल्दी में पहला ऑफर देखकर ही लोन ले लेते हैं. लेकिन अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर में बड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए हमेशा ही कम से कम 3-4 बैंकों का ऑफर जरूर देखें, प्रोसेसिंग फीस, हिडेन चार्जेज भी चेक करें और साथ ही प्री पेमेंट के नियम भी पढ़ें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
EMI Loan Utility News Loan Calculator
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