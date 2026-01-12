हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगर बैंक डूब जाए तो ग्राहकों को कितना मिलता है पैसा, क्या है RBI का नियम?

अगर बैंक डूब जाए तो ग्राहकों को कितना मिलता है पैसा, क्या है RBI का नियम?

RBI के अनुसार मार्च 2025 तक देश के करीब 97.6 प्रतिशत बैंक खाते बीमा कवर के दायरे में आते हैं. ऐसे में कोई बैंक डूब भी जाता है तो ज्यादातर खाताधारकों को उनकी जमा राशि वापस मिलने की गारंटी रहती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Jan 2026 12:53 PM (IST)
आमतौर पर लोग अपने पैसों को और अपनी बचत को बैंक अकाउंट में ही जमा कराते हैं. इसके अलावा अपनी सेविंग्स को भी लोग बैंक एफडी और आरडी में भी निवेश करते हैं. लेकिन सोचिए कि आपको पता चले कि जिस बैंक में आपकी सालों की मेहनत की कमाई जमा है, वह बैंक दिवालिया हो गया है. ऐसे में लोगों का सबसे पहला यही उठता है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं. इस डर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी सब्सिडियरी संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से दी गई जरूरी जानकारी काम आती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर बैंक डूब जाए तो ग्राहकों को कितना पैसा मिलता है और RBI का नियम क्या है?

बैंक डूब जाने पर क्या है RBI का नियम?

RBI और DICGC के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक देश के करीब 97.6 प्रतिशत बैंक खाते बीमा कवर के दायरे में आते हैं. यानी अगर कोई बैंक डूब भी जाता है, तो ज्यादातर खाताधारकों को उनकी जमा राशि वापस मिलने की गारंटी रहती है. RBI के नियमों के अनुसार DICGC हर जमाकर्ता को एक बैंक में अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर देता है. इसमें सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और करंट अकाउंट  शामिल होते हैं. इसके अलावा आपको बता दें कि बीमा कवर की यह सीमा प्रति जमाकर्ता और प्रति बैंक के आधार पर भी तय होती है. 5 लाख से  ज्यादा राशि पर बैंक की दिवालियापन प्रक्रिया लागू होती है. इसमें बैंक की संपत्ति बेचकर अन्य जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें समय लग सकता है. 

छोटे जमाकर्ता सुरक्षित, बड़े अमाउंट पर खतरा

RBI के नियमों के अनुसार भले ही खातों की संख्या के हिसाब से 97.6 प्रतिशत अकाउंट इंश्योर्ड है, लेकिन कुल जमा रकम में से केवल करीब 41.5 प्रतिशत पैसा ही बीमा कवर के तहत आता है. अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो छोटे जमाकर्ताओं का पैसा काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन जिन खातों में बड़ी रकम जमा होती है, उनका एक बड़ा हिस्सा खतरे में रहता है.

बैंक डूबने पर पैसा कहां से मिलता है?

अगर कोई बैंक अपने जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं होता तो RBI उस पर मोरेटोरियम लगा सकता है या उसे किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर सकता है. वहीं पूरी तरह रास्ता बंद होने पर बैंक को दिवालिया भी घोषित किया जाता है. ऐसी कंडीशन में DICGC अपने बीमा फंड से जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की रकम लौटाता है. यह फंड बैंकों से लिए जाने वाले इंश्योरेंस प्रीमियम से तैयार किया जाता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 12 Jan 2026 12:53 PM (IST)
DICGC RBI RBI Bank Failure Rules RBI Bank Collapse Rule DICGC Deposit Insurance
इंडिया
India-Germany Relations: भारत ने जर्मनी से कर ली 8 अरब डॉलर की डील, 6 साइलेंट किलर पनडुब्बियां उड़ाएंगी PAK-चीन के होश
भारत ने जर्मनी से कर ली 8 अरब डॉलर की डील, 6 साइलेंट किलर पनडुब्बियां उड़ाएंगी PAK-चीन के होश
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता बनर्जी का सियासी ड्रामा, क्या ED के इस कदम से जेल जाएंगी बंगाल CM?
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता बनर्जी का सियासी ड्रामा, क्या ED के इस कदम से जेल जाएंगी बंगाल CM?
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
'लग रहा है ईरान ने रेड लाइन पार कर ली है'- Trump का बड़ा बयान | International War | abp News
2026 में ISRO के पहले मिशन का काउंटडाउन, PSLV-C62 से EOS-N1 समेत 16 सैटेलाइट लॉन्च
Breaking: IPAC छापों को लेकर ED की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई | West Bengal | Mamata | ABP
India Pakistan Tensions : सरहद के पास Pakistani Drone, भारतीय सेना ने मार भगाया | ABP News
साबरमती रिवरफ्रंट पर PM मोदी और जर्मन चांसलर | Ahmedabad | Breaking News | abp News
