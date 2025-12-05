बिक रहा IDBI बैंक, क्या आम आदमी भी लगा सकता है बोली, क्या है नियम?

देश में बैंकिंग सेक्टर को लेकर इस महीने शेयर मार्केट में जबरदस्त हलचल दिखने वाली है. वजह साफ है, सरकार अब IDBI बैंक में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. यह वह बैंक है, जिसे कभी भारी कर्ज और खराब लोन (NPA) की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. अब जब बैंक ने खुद को संभाल लिया है और फिर से मुनाफे में आ गया है तो सरकार इसे निजी हाथों में सौंपने की अंतिम प्रक्रिया की ओर बढ़ चुकी है.

सरकार और LIC, दोनों मिलकर IDBI बैंक में करीब 95 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं. अब इनमें से लगभग 60.72 प्रतिशत हिस्सा बेचा जाने वाला है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 7.1 बिलियन डॉलर बैठती है. इसका मतलब है कि IDBI बैंक का मालिक अब बदलेगा और बैंक पूरी तरह निजी सेक्टर के कंट्रोल में जा सकता है. अब सवाल उठता है कि क्या आम आदमी भी इसमें बोली लगा सकता है, क्या इसके लिए कोई खास नियम हैं और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा. तो आइए जानते हैं कि बिक रहे IDBI बैंक पर क्या आम आदमी भी बोली लगा सकते हैं.

IDBI बैंक में सुधार कैसे हुआ?

कुछ साल पहले बैंक बुरे कर्ज में डूब गया था. सरकार और LIC ने पैसा डालकर मदद की, बैंकों से बकाया वसूली तेज हुई, खराब लोन (NPA) कम किए गए. ऑपरेशन सुधरने लगे और बैंक एक बार फिर मुनाफे में पहुंच गया. अब जब बैंक पटरी पर आ चुका है, सरकार इसे बेचने के लिए तैयार है.

सरकार IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने के लिए अब बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, वे बैंक की बारीकी से जांच (Due Diligence) कर रही हैं. बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने बोली लगाने की तैयारी पूरी हो जाएगी. अगर यह डील हो जाती है तो कई दशक बाद कोई सरकारी बैंक पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा और यह बहुत बड़ा बदलाव होगा.

क्या आम आदमी भी IDBI बैंक खरीदने की बोली लगा सकता है?

IDBI बैंक जैसी बड़ी संस्था को खरीदने के लिए बोली लगाने का प्रोसेस सिर्फ कुछ लोगों के लिए खुला होता है. जिनमें बड़े बैंक, वित्तीय संस्थान, कंपनियां जिन्हें सरकार योग्य मानती है, बड़े विदेशी निवेशक और बड़े बिजनेस हाउस शामिल हैं. यह करोड़ों–अरबों डॉलर की डील है, इसलिए आम लोग या छोटे निवेशक इसमें बोली लगाने के योग्य नहीं होते हैं. आम आदमी सिर्फ IDBI बैंक के शेयर मार्केट से खरीद सकता है, लेकिन आम आदमी पूरा IDBI बैंक खरीदने की बोली नहीं लगा सकता है.

यह भी पढ़ें सोशल मीडिया पर किया है ये काम तो नहीं जा पाएंगे अमेरिका, वीजा पाने के लिए ये हैं अब नई शर्तें