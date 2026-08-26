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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपति-पत्नी ने मिलकर लिया Home Loan, एक की मौत के बाद कौन भरेगा EMI?

पति-पत्नी ने मिलकर लिया Home Loan, एक की मौत के बाद कौन भरेगा EMI?

पति और पत्नी ने घर खरीदने के लिए एक साथ होम लोन लिया और दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो लोन की पूरी रकम कौन भरेगा? क्या बैंक लोन माफ कर देती है?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Aug 2026 08:39 PM (IST)
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आजकल घर खरीदने के लिए पति-पत्नी का मिलकर होम लोन लेना तो काफी आम बात है. दोनों की कमाई जुड़ने से ज्यादा लोन मिल जाता है और मंथली ईएमआई भी बंट जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर होम लोन चुकाने के दौरान ही पति या पत्नी में से किसी एक की मौत हो जाए तो बचे हुए लोन का क्या होगा? क्या बैंक ईएमआई माफ कर देगा या फिर दूसरे पार्टनर को ही पूरी ईएमआई भरनी पड़ेगी? 

ज्वाइंट लोन में जिम्मेदारी किसकी होती है?
जब पति और पत्नी मिलकर होम लोन लेते हैं तो दोनों पर लोन चुकाने की बराबर जिम्मेदारी होती है. अगर इनमें से किसी एक की भी मौत हो जाती है तो बाकी बचे लोन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है. 

बता दें कि जीवित पार्टनर को ही बची हुई ईएमआईें चुकानी पड़ सकती हैं. बैंक का लोन घर पर बना रहता है, क्योंकि घर ही लोन की गारंटी होती है. लोन नहीं चुकाने पर बैंक अपने नियमों का पालन करते हुए संपत्ति से ही बाकी रकम वसूल सकता है. 

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क्या पूरी ईएमआई भरनी होगी?
अगर दो लोगों ने साथ में लोन लिया है और एक की मौत हो जाती है तो बाकी का लोन भी भरना होगा. लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोन लेते समय लोन सुरक्षा बीमा कराया गया था या नहीं. अगर मरे हुए व्यक्ति के हिस्से के लोन का बीमा हो रखा है तो बीमा कंपनी बाकी की रकम का पूरा हिस्सा चुका देती है. ऐसी में परिवार पर लोन का बोझ कम हो जाता है. 

होम लोन बीमा क्यों जरूरी है?
होम लोन सुरक्षा बीमा जरूरी है क्योंकि लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत में परिवार पर पूरे लोन का बोझ न आ जाए. मान लीजिए पति-पत्नी ने 50 लाख रुपए का ज्वाइंट होम लोन लिया है और कुछ साल बाद ही पति की मौत हो जाती है. अगर लोन का बीमा हुआ है तो बीमा से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल बकाया लोन चुकाने में किया जा सकता है. 

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क्या बैंक घर छीन सकता है?
अगर ईएमआईें लगातार नहीं चुकाई जाती हैं तो ऐसा हो सकता है कि बैंक घर भी छीन ले. होम लोन में घर बैंक के पास सुरक्षा के तौर पर रहता है. भुगतान न होने पर बैंक कानून और लोन समझौते के तहत संपत्ति से अपनी बकाया रकम वसूलने की प्रोसेस शुरू कर सकता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 Aug 2026 08:31 PM (IST)
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