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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHPCL को LPG सिलेंडर पर भारी नुकसान, क्या आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर?

HPCL को LPG सिलेंडर पर भारी नुकसान, क्या आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर?

HPCL को घरेलू एलपीजी सिलेंडर बेचने पर फिलहाल 245 रुपये का घाटा हो रहा है, जो नवंबर में बढ़कर 327 रुपये तक पहुंच सकता है. ऐसे में इसका असर पड़ने आम लोगों की जेबों पर पड़ सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Oct 2026 03:51 PM (IST)
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LPG सिलेंडर आज करीब हर घर की रसोई में खाना बनाने के लिए अहम हिस्सा बन चुका है. ऐसे में जब कंपनियों को घरेलू गैस सिलेंडर की बिक्री पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो लोगों के मन में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) को मौजूदा समय में हर घरेलू LPG सिलेंडर की बिक्री पर 245 रुपए का नुकसान हो रहा है. 

दरअसल, इस नुकसान की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की महंगी कीमतें और पश्चिम एशिया में जारी तनाव है. इसके अलावा, जहाजों से तेल और गैस की ढुलाई पर बढ़ता खर्च भी कंपनियों की लागत बढ़ा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आने वाले समय में इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है.

HPCL को LPG सिलेंडर पर क्यों हो रहा नुकसान?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में कंपनियां घरेलू LPG सिलेंडर बाजार की कीमत से कम दर पर बेच रही हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है. हालांकि, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कौशल के मुताबिक, नवंबर में यह घाटा बढ़कर 327 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकता है. क्योंकि जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी को LPG कारोबार में करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. 

क्या आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर?

फिलहाल HPCL को हो रहे नुकसान का मतलब यह नहीं है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तुरंत बढ़ जाएगी. आमतौर पर घरेलू LPG की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, सरकारी नीतियों और तेल कंपनियों की लागत का असर पड़ता है. ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतें और ढुलाई का खर्च लंबे समय तक ऊंचे बने रहते हैं, तो तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, आम लोगों के लिए सिलेंडर की कीमत में कब और कितना बदलाव होगा, यह संबंधित फैसलों पर डिपेंड करेगा.

दूसरी तिमाही में HPCL का कितना रहा मुनाफा?

LPG कारोबार में नुकसान के बावजूद HPCL ने दूसरी तिमाही में 3,625.22 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया. हालांकि, पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3,859 करोड़ रुपए था. इस तरह सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में करीब 6.1% की गिरावट आई है.

वहीं, कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 26.1% बढ़कर 1,39,140 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1,10,323 करोड़ रुपए था.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 25 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Price HPCL News
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