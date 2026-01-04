दिल्ली में अपनी इलेक्ट्रिक कार से कैसे चला सकते हैं टैक्सी, नियमों में क्या बदलाव कर रही सरकार?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सरकार अब बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. राजधानी में जल्द ही प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शेयर टैक्सी के तौर पर चल सकेंगी. इसके लिए मौजूदा नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को वाहन निर्माता कंपनियों और ओला, उबर, रैपीडो जैसी केवल एग्रीगेटर कंपनियों के साथ बैठक की. इस बैठक का मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, कैब शेयरिंग सिस्टम को मजबूत करना और सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कम करना था. मुख्यमंत्री ने इसे लेकर साफ कहा है कि सरकार निजी इलेक्ट्रिक कारों को शेयर टैक्सी के रूप में चलाने के लिए तैयार है और इसके लिए आवश्यक नियमों में जल्द बदलाव किए जाएंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि आप दिल्ली में अपनी इलेक्ट्रिक कार कैसे चला सकते हैं.

अभी क्या है नियम और आम आदमी को क्या फायदा होगा?

फिलहाल दिल्ली में कार को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए गाड़ी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, अलग परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्सी से जुड़े नियमों का पालन जरूरी होता है. वहीं दिल्ली सरकार के इस बदलाव से आम लोगों के लिए कमाई का नया रास्ता खुलेगा. जो लोग पहले से इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं, वे खाली समय में अपनी गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही यात्रियों को भी सस्ती और एनवायरमेंट के अनुकूल यात्रा का विकल्प मिलेगा. सरकार का मानना है कि शेयर टैक्सी बढ़ने से प्राइवेट कारों की संख्या घटेगी और ट्रैफिक व प्रदूषण दोनों में राहत मिलेगी.

ओला-उबर जैसी कंपनियों की क्या है तैयारी?

बैठक में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों ने कहा है कि अगर नियमों में बदलाव होता है, तो वे प्राइवेट ईवी और BS-VI वाहनों को भी टैक्सी सेवा में शामिल करने के लिए तैयार हैं. कंपनियों ने एक महीने के अंदर शेयर टैक्सी सर्विस शुरू करने और महिला ड्राइवरों वाली टैक्सी को भी बढ़ावा देने पर सहमति जताई है. इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि प्राइवेट ईवी टैक्सी को मंजूरी देने के साथ-साथ यात्री सुरक्षा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट पर भी सख्ती से काम होगा. वहीं चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकार जमीन देने को तैयार है, जबकि कंपनियों को सोलर एनर्जी से चार्जिंग और बैटरी निपटान की जिम्मेदारी निभानी होगी.

आप अपनी इलेक्ट्रिक कार से कैसे चला सकते हैं टैक्सी?

अधिकारियों के अनुसार सरकार जल्द ही नियमों में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से निजी इलेक्ट्रिक कारों को शेयर टैक्सी के रूप में सड़कों पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं यह प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दिल्ली में प्राइवेट ईवी कार मालिक अपनी कार को ओला या उबर जैसे प्लेटफॉर्म के साथ टैक्सी के रूप में चलाने के लिए कमर्शियल के रूप में रजिस्टर कर सकेंगे. इसके बाद ईवी कार मालिक अपनी कार को टैक्सी के रूप में चला पाएंगे.

