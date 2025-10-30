हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेगुलर इनकम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं PPF, कैसे कमा सकते हैं हर महीने टैक्स फ्री 60 हजार रुपये?

पीपीएफ में किए गए 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 Oct 2025 06:02 PM (IST)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार की एक बचत योजना है, जो सुरक्षित रिटर्न और टैक्स बेनिफिट दोनों देती है. इस स्कीम पर फिलहाल 7.1 फीसदी ब्याज दर मिल रहा है, जो अप्रैल 2020 से अब तक स्थिर है. कोई भी व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस में कम से कम 500 रुपये जमा कर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. यह स्कीम लंबे समय में बड़ी बचत करने और टैक्स बचाने का एक बेहतरीन तरीका मानी जाती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की रेगुलर इनकम के लिए पीपीएफ कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हर महीने टैक्स फ्री 60,000 रुपये कमा सकते हैं. 

क्या है पीपीएफ?

पीपीएफ एक लंबे समय की बचत योजना है, जिसे खासकर रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है. कोई भी व्यक्ति चाहे व नौकरीपेशा हो या खुद का बिजनेस करता हो, इसमें निवेश कर सकता है. पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी राशि टैक्स फ्री होती है. वहीं पीपीएफ अकाउंट की अवधि भी 15 साल होती है. 15 साल पूरे होने के बाद इसे पांच-पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा इसमें न्यूनतम निवेश 500 रुपये प्रति वर्ष से लेकर अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक किया जा सकता है. 

क्या है पीपीएफ के बेनिफिट?

पीपीएफ में किए गए 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं पीपीएफ अकाउंट से आप 5 साल पूरे होने के बाद हर वित्तीय वर्ष में एक बार आंशिक निकासी कर सकते हैं. इसमें खाता खोलने का वर्ष भी शामिल है. इसमें आप जितनी राशि निकाल सकते हैं, वह आपके अकाउंट बैलेंस के 50 फीसदी तक हो सकती है. इसमें आप पिछले चौथे वर्ष के अंत तक या उससे पिछले वर्ष तक की शेष राशि निकाल सकते हैं, जो भी कम हो. वहीं 15 साल पूरे होने पर निवेशक चाहे तो अकाउंट को बढ़ाकर उसमें जमा राशि रख सकते हैं या बिना नया पैसा जोड़ें भी ब्याज कमा कर सकते हैं. 

कैसे मिलेगी हर महीने 60,000 की इनकम?

दरअसल अगर कोई व्यक्ति है, हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये का निवेश करता है और यह प्रक्रिया लगातार 15 साल तक जारी रखता है, तो वह पीपीएफ से हर महीने 60,000 रुपये की अच्छी खासी कमाई कर सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, ब्याज का अधिकतम लाभ पाने के लिए हर साल 1 से 5 अप्रैल के बीच में निवेश ज्यादा बेहतर माना जाता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 30 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Public Provident Fund PPF Scheme Tax Free Income
