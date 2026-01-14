सिर्फ 436 रुपये में कैसे मिलता है 2 लाख का इंश्योरेंस, किन लोगों को मिलता है फायदा?

आज के समय में आर्थिक सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी हो गई है. क्योंकि आज के समय कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता है. ऐसे में परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लाइफ इंश्योरेंस एक बड़ा सहारा बनता है. इसी जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं में बहुत कम प्रीमियम देकर अच्छा खासा बीमा कवर मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 436 रुपये में आपको 2 लाख इंश्योरेंस कैसे मिलता है और किन लोगों को फायदा मिलता है?

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में मिलता है फायदा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक साल की टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है. यह योजना हर साल 1 जून से 31 मई तक चलती है और इसे हर साल रिन्यू कराया जा सकता है. इसे LIC और अन्य जीवन बीमा कंपनियां बैंकों और डाकघरों के जरिए चलाती है. इस स्कीम के तहत अगर बीमा धारक की किसी भी कारण से मौत हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये का बीमा लाभ दिया जाता है. वहीं इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मौत का कारण कोई भी हो चाहे बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा बीमा राशि सब में मिलती है. इसके लिए किसी तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है. बस इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस स्कीम में 18 से 50 साल की उम्र के भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं. जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. एनआरआई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बस शर्त यह होती है कि उनका बैंक खाता भारत में होना चाहिए. हालांकि इस योजना में क्लेम की रकम रुपये में ही दी जाती है. एक व्यक्ति केवल एक ही खाते से इस योजना से जुड़ सकता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र से पहले इस योजना में शामिल हो जाता है, तो वह हर साल रिन्यू कराकर 55 साल की उम्र तक कवरेज जारी रख सकता है.

कितना देना होता है प्रीमियम?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम सालाना सिर्फ 436 रुपये है. यह राशि बैंक खाते से ऑटो डेबिट के जरिए कट जाती है. वहीं अगर कोई व्यक्ति बीच में योजना से जुड़ता है तो प्रीमियम कम हो जाता है. जैसे जून से अगस्त तक शामिल होने पर पूरा 436 रुपये, फिर सितंबर से नवंबर तक 342 रुपये, दिसंबर से फरवरी तक 228 रुपये और मार्च से मई तक 114 रुपये देना होता है. हालांकि हर साल रिन्यू कराने पर पूरा 436 रुपये का प्रीमियम देना होता है. इस प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. वहीं नई पॉलिसी लेने या दोबारा जुड़ने पर पहले 30 दिन का लियन पीरियड होता है.

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में कैसे करें आवेदन?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करना आसान है. 31 मई से पहले बैंक शाखा, डाकघर, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए ऑटो डेबिट की परमिशन देनी होती है और आधार जैसी बेसिक केवाईसी जानकारी देनी होती है. कई बैंकों के ऐप में e-Services या Social Security Schemes सेक्शन में जाकर भी PMJJBY के लिए आवेदन किया जा सकता है.

