30 हजार लगाकर हर हफ्ते कैसे कमाएं 10 हजार रुपये? इन बिजनेस में मिलेगा बंपर मुनाफा

Business Tips: आजकल नौकरी करने के बजाय बहुत से लोग अपना छोटा बिजनेस शुरू करना ज्यादा बेहतर मानते हैं. कम पूंजी में भी ऐसे काम शुरू हो सकते हैं. जिनमें कम जोखिम है और कमाई अच्छी रहती है. आप 30 हजार रुपये तक का बजट में भी ऐसा बिजनेस चुन सकते हैं. जिससे हर हफ्ते अच्छी कमाई निकल सकती है. वह लोग जो नौकरी के साथ साइड बिजनेस देख रहे हों या फिर स्माॅल स्केल पर जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं.

करीब 30 हजार रुपये में कई ऐसे सेटअप बन जाते हैं. जिनमें लागत कम और मार्जिन अच्छा होता है. सही प्लानिंग के साथ यह बिजनेस हफ्ते में करीब 10 हजार रुपये तक की कमाई दे सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इतने रुपये में कौनसा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं आप.

30 हजार रुपये में शुरू करें बिजनेस

अगर आप 30 हजार रुपये तक लगाने का प्लान कर रहे हैं. तो ऐसे बिजनेस चुनें जिनमें स्टॉक कम रखना पड़े और कैश फ्लो तेज हो. जैसे टी स्टॉल, मोबाइल जूस कार्ट, घर से टिफिन सर्विस या फिर हैंडमेड स्नैक्स की सेल. इन कामों में शुरुआती निवेश उपकरणों, बेसिक रॉ मटीरियल और सेटअप पर लगता है. रोज की बिक्री स्थिर होते ही हफ्ते का 10 हजार रुपये का टारगेट हासिल होने लगता है.

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात

उदाहरण के तौर पर जूस या चाय का छोटा सेटअप दिन में 1500 से 2000 रुपये तक की सेल आसानी से निकाल देता है. इसी तरह टिफिन सर्विस में 25 से 30 कस्टमर मिल जाएं यतो हफ्ते का मार्जिन काफी अच्छा बनता है. इन बिजनेस की खासियत यह है कि मांग लगातार रहती है और ग्राहकों का भरोसा बनने पर कमाई तेजी से बढ़ती है.

हफ्ते में 10 हजार तक कमा सकते हैं

जिन कामों में जल्दी कैश रिटर्न आता है. वह छोटे निवेश वालों के लिए सबसे सही रहते हैं. जैसे प्री-ऑर्डर स्नैक्स बिजनेस. जहां आप ऑर्डर मिलते ही सामग्री खरीदते हैं और सीधे प्रॉफिट बनता है. इसी तरह छोटी मशीन से मसाला पैकिंग, अगरबत्ती बनाना या वाफल और सैंडविच कार्ट जैसे मॉडल भी तेजी से चल पड़ते हैं. हर बिजनेस का मार्जिन अलग होता है.

यह भी पढ़ें: राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक

लेकिन औसतन 20 से 35 प्रतिशत तक की कमाई मिल जाती है. कई लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं और देखते ही देखते कस्टमर बेस बड़ा होने लगता है. 30 हजार रुपये में सबसे जरूरी चीज सही लोकेशन और ग्राहक की पसंद को समझना है. अगर यह दोनों चीजें सही बैठ गईं. तो हफ्ते का 10 हजार रुपये निकालना मुश्किल नहीं है.

यह भी पढ़ें: रूम हीटर लेने जा रहे हैं? ये पांच बातें पहले समझ लें