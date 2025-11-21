हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी30 हजार लगाकर हर हफ्ते कैसे कमाएं 10 हजार रुपये? इन बिजनेस में मिलेगा बंपर मुनाफा

30 हजार लगाकर हर हफ्ते कैसे कमाएं 10 हजार रुपये? इन बिजनेस में मिलेगा बंपर मुनाफा

Business Tips: बहुत से लोग कम पूंजी में ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो हर हफ्ते फिक्स कमाई कर के दे सके. जान लीजिए 30 हजार में कौन से बिजनेस मॉडल दे सकते हैं ऐसा मुनाफा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Nov 2025 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

Business Tips: आजकल नौकरी करने के बजाय बहुत से लोग अपना छोटा बिजनेस शुरू करना ज्यादा बेहतर मानते हैं. कम पूंजी में भी ऐसे काम शुरू हो सकते हैं. जिनमें कम जोखिम है और कमाई अच्छी रहती है. आप 30 हजार रुपये तक का बजट में भी ऐसा बिजनेस चुन सकते हैं. जिससे हर हफ्ते अच्छी कमाई निकल सकती है. वह लोग जो नौकरी के साथ साइड बिजनेस देख रहे हों या फिर स्माॅल स्केल पर जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. 

करीब 30 हजार रुपये में कई ऐसे सेटअप बन जाते हैं. जिनमें लागत कम और मार्जिन अच्छा होता है. सही प्लानिंग के साथ यह बिजनेस हफ्ते में करीब 10 हजार रुपये तक की कमाई दे सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इतने रुपये में कौनसा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं आप. 

30 हजार रुपये में शुरू करें बिजनेस

अगर आप 30 हजार रुपये तक लगाने का प्लान कर रहे हैं. तो ऐसे बिजनेस चुनें जिनमें स्टॉक कम रखना पड़े और कैश फ्लो तेज हो. जैसे टी स्टॉल, मोबाइल जूस कार्ट, घर से टिफिन सर्विस या फिर हैंडमेड स्नैक्स की सेल. इन कामों में शुरुआती निवेश उपकरणों, बेसिक रॉ मटीरियल और सेटअप पर लगता है. रोज की बिक्री स्थिर होते ही हफ्ते का 10 हजार रुपये का टारगेट हासिल होने लगता है. 

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात

उदाहरण के तौर पर जूस या चाय का छोटा सेटअप दिन में 1500 से 2000 रुपये तक की सेल आसानी से निकाल देता है. इसी तरह टिफिन सर्विस में 25 से 30 कस्टमर मिल जाएं यतो हफ्ते का मार्जिन काफी अच्छा बनता है. इन बिजनेस की खासियत यह है कि मांग लगातार रहती है और ग्राहकों का भरोसा बनने पर कमाई तेजी से बढ़ती है.

हफ्ते में 10 हजार तक कमा सकते हैं

जिन कामों में जल्दी कैश रिटर्न आता है. वह छोटे निवेश वालों के लिए सबसे सही रहते हैं. जैसे प्री-ऑर्डर स्नैक्स बिजनेस. जहां आप ऑर्डर मिलते ही सामग्री खरीदते हैं और सीधे प्रॉफिट बनता है. इसी तरह छोटी मशीन से मसाला पैकिंग, अगरबत्ती बनाना या वाफल और सैंडविच कार्ट जैसे मॉडल भी तेजी से चल पड़ते हैं. हर बिजनेस का मार्जिन अलग होता है. 

यह भी पढ़ें: राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक

लेकिन औसतन 20 से 35 प्रतिशत तक की कमाई मिल जाती है. कई लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं और देखते ही देखते कस्टमर बेस बड़ा होने लगता है. 30 हजार रुपये में सबसे जरूरी चीज सही लोकेशन और ग्राहक की पसंद को समझना है. अगर यह दोनों चीजें सही बैठ गईं. तो हफ्ते का 10 हजार रुपये निकालना मुश्किल नहीं है. 

यह भी पढ़ें: रूम हीटर लेने जा रहे हैं? ये पांच बातें पहले समझ लें

Published at : 21 Nov 2025 04:11 PM (IST)
Tags :
Business Utility News Business Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
Advertisement

वीडियोज

MINI Convertible Bookings Open in India ahead of Launch | Auto Live #minicooper
Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget