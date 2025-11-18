किसान सम्मान निधि का अब तक नहीं मिला है लाभ, इस तरह कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कल यानी 19 नवंबर को जारी हो सकती है. इस किस्त में योग्य किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये सीधे जमा होंगे. इस बार कुल 18,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे 9 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा. हालांकि, इस बीच कई किसान ऐसे भी हैं, जिन्हें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नए किसान किस तरह से किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें किस तरह से इसका लाभ मिलेगा.

क्या नए किसानों को मिलेगी पुरानी किस्त

अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नए जुड़ रहे हैं तो आपको सभी किस्त एक साथ नहीं मिलेंगी. योजना के नियमों के अनुसार, किस्त समय-समय पर जारी की जाती है और पुरानी किस्तों का एकमुश्त भुगतान नहीं होता है. हालांकि, अगर आपकी पिछली एक-दो किस्त तकनीकी कारणों से पेंडिंग है जैसे ई-केवाईसी अधूरी होने से या बैंक डिटेल गलत होने की वजह से तो ऐसे किसानों को अगली किस्त के साथ जोड़कर पुरानी किस्त का भुगतान किया जाता है. वहीं अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो केवल आने वाली किस्त ही आपको मिलेगी. पुरानी किस्त इसमें लैप्स मानी जाएगी.

कौन कर सकता है योजना के लिए आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भूमिहार को सालाना 6000 की वित्तीय सहायता देती है. ऐसे में पात्रता के आधार पर जिन किसानों का नाम अभी तक लाभार्थियों की सूची में नहीं है. वह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

इसके बाद New Farmer Registration पर क्लिक करें.

अब मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरें.

इसके बाद आप फॉर्म सबमिट करने के ऑप्शन पर क्लिक करें.

फॉर्म सबमिट करने के पास आपका फॉर्म राज्य नोडल अधिकारी के पास वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा.

वेबसाइट की जगह नए किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

ऑफलाइन कैसे करें आवेदन?

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने जिले के ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी से संपर्क कर सकते हैं.

या फिर आप नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. सीएससी केंद्र कुछ फीस लेकर आपका रजिस्ट्रेशन कर देता है.

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

किसान पति/पत्नी का नाम

जन्मतिथि

बैंक खाता संख्या

IFSC/MICR कोड

मोबाइल नंबर

आधार कार्ड

बैंक पासबुक से जुड़ी जानकारी

