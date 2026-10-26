Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसैलरी और DA का गणित, दिल्ली में MCD कर्मचारियों के खाते में अब कितने रुपए आएंगे?

सैलरी और DA का गणित, दिल्ली में MCD कर्मचारियों के खाते में अब कितने रुपए आएंगे?

दिल्ली में नगर निगम के करीब 4000 जनस्वास्थ्य कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपए वेतन के साथ DA मिलेगा. जानें सैलरी कैलकुलेशन, किन कर्मचारियों को होगा फायदा और सरकार पर कितना खर्च आने वाला है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Oct 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में नगर निगम के हजारों कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर आई है. लंबे समय से जनस्वास्थ्य से जुड़े काम कर रहे करीब 4000 MCD कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अब इन कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 18000 रुपए वेतन के साथ महंगाई भत्ता यानी DA भी मिलेगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 23 अक्टूबर को इस फैसले की घोषणा की और 52 करोड़ की रकम कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई. ऐसे में सवाल है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी और DA जुड़ने के बाद खाते में कितने रुपए आएंगे?

कितनी मिलेगी सैलरी?
दिल्ली नगर निगम के करीब 4000 मल्टी टास्किंग स्टाफ कर्मचारियों को इस फैसले का फायदा मिलने वाला है. इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अब पे मैट्रिक्स के लेवल-1 के तहत 18000 रुपए है. इसके अलावा उन्हें वैरिएबल महंगाई भत्ता भी मिलेगा. मतलब कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ 18000 रुपए नहीं रहेगी. अब इसमें DA भी जोड़ा जाएगा. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक कर्मचारी को वेतन संशोधन के बाद 27,000 रुपए मिले. लेकिन इस रकम को सभी कर्मचारियों की नई सैलरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर कर्मचारी के खाते में आने वाली रकम अलग हो सकती है.

DA जुड़ने के बाद कितनी होगी सैलरी?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. MCD के इन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय किया गया है और इसके ऊपर वैरिएबल DA मिलेगा. अगर किसी कर्मचारी का तय वेतन 18,000 रुपए है, तो उसकी सैलरी में इस रकम के साथ लागू DA भी जुड़ेगा. अभी DA की दर नहीं बताई गई है, इसलिए सैलरी का एक आंकड़ा बताना जरा मुश्किल है. 

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
इस फैसले का फायदा MCD के उन करीब 4000 कर्मचारियों को मिलेगा, जो पहले डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर (DBC) के तौर पर काम करते थे. बाद में इन कर्मचारियों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (जनस्वास्थ्य) के रूप में नामित किया गया. इनकी नियुक्ति डेंगू की रोकथाम के लिए की गई थी. समय के साथ इनका काम जारी रहा और ये घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और जनस्वास्थ्य से जुड़े दूसरे काम करते रहे हैं.

सरकार पर हर साल कितना बढ़ेगा खर्च?
MCD कर्मचारियों के वेतन में इस संशोधन से सरकारी खजाने पर हर साल करीब 52 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा. मेयर प्रवेश वाही के मुताबिक, वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले बजट में रखा गया था, जिसे अब मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया है. वेतन में बढ़ोतरी की रकम कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है. 

दिवाली से पहले भर्ती का ऐलान?
MCD ने दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए 2500 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की भी घोषणा की है. त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने और कचरा जमा होने की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है.

सेंट्रल बैंक से गायब हुए 13.96 करोड़, क्या ग्राहकों के खाते से उड़ जाएंगे सारे पैसे?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
MCD DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सुकन्या समृद्धि योजना के नियम बदले, अगर घर में आईं 3 बेटियां तो भी मिलेगा फायदा
सुकन्या समृद्धि योजना के नियम बदले, अगर घर में आईं 3 बेटियां तो भी मिलेगा फायदा
यूटिलिटी
ताज एक्सप्रेस अब दिल्ली के दूसरे स्टेशन से चलेगी, 1 नवंबर से लागू होगा बदलाव
ताज एक्सप्रेस अब दिल्ली के दूसरे स्टेशन से चलेगी, 1 नवंबर से लागू होगा बदलाव
यूटिलिटी
लोक अदालत में भर दिया चालान, फिर भी पोर्टल पर नहीं दिखा अपडेट? जानें क्या करें
लोक अदालत में भर दिया चालान, फिर भी पोर्टल पर नहीं दिखा अपडेट? जानें क्या करें
यूटिलिटी
इस हफ्ते 2500 से भी कम में करें हवाई सफर, इन रूट्स पर मिल रहे हैं सबसे सस्ते टिकट
इस हफ्ते 2500 से भी कम में करें हवाई सफर, इन रूट्स पर मिल रहा है सबसे सस्ता टिकट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद के नजदीक नॉर्थ ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद
संसद के नजदीक नॉर्थ ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद
महाराष्ट्र
मुंबई में हवा हुई दमघोंटू, BMC के 28 कड़े नियम, उल्लंघन पर होगा एक्शन
मुंबई में हवा हुई दमघोंटू, BMC के 28 कड़े नियम, उल्लंघन पर होगा एक्शन
इंडिया
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
बॉलीवुड
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए?
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल 199 पर आउट, अंपायर के कारण 'डबल सेंचुरी' से चूके
देवदत्त पडिक्कल 199 पर आउट, अंपायर के कारण 'डबल सेंचुरी' से चूके
इंडिया
'माई डियर फ्रेंड...', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का लूला को मैसेज
'माई डियर फ्रेंड...', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का लूला को मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के गढ़ में पहली बार बहुजन समाज...', राजभर ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?
'सपा के गढ़ में पहली बार बहुजन समाज...', राजभर ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?
ट्रेंडिंग
2 साल की बच्ची ने बजाया गजब का तबला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम
2 साल की बच्ची ने बजाया गजब का तबला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget