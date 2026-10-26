सैलरी और DA का गणित, दिल्ली में MCD कर्मचारियों के खाते में अब कितने रुपए आएंगे?

दिल्ली में नगर निगम के हजारों कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर आई है. लंबे समय से जनस्वास्थ्य से जुड़े काम कर रहे करीब 4000 MCD कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अब इन कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 18000 रुपए वेतन के साथ महंगाई भत्ता यानी DA भी मिलेगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 23 अक्टूबर को इस फैसले की घोषणा की और 52 करोड़ की रकम कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई. ऐसे में सवाल है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी और DA जुड़ने के बाद खाते में कितने रुपए आएंगे?

कितनी मिलेगी सैलरी?

दिल्ली नगर निगम के करीब 4000 मल्टी टास्किंग स्टाफ कर्मचारियों को इस फैसले का फायदा मिलने वाला है. इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अब पे मैट्रिक्स के लेवल-1 के तहत 18000 रुपए है. इसके अलावा उन्हें वैरिएबल महंगाई भत्ता भी मिलेगा. मतलब कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ 18000 रुपए नहीं रहेगी. अब इसमें DA भी जोड़ा जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक कर्मचारी को वेतन संशोधन के बाद 27,000 रुपए मिले. लेकिन इस रकम को सभी कर्मचारियों की नई सैलरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर कर्मचारी के खाते में आने वाली रकम अलग हो सकती है.

DA जुड़ने के बाद कितनी होगी सैलरी?

महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. MCD के इन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय किया गया है और इसके ऊपर वैरिएबल DA मिलेगा. अगर किसी कर्मचारी का तय वेतन 18,000 रुपए है, तो उसकी सैलरी में इस रकम के साथ लागू DA भी जुड़ेगा. अभी DA की दर नहीं बताई गई है, इसलिए सैलरी का एक आंकड़ा बताना जरा मुश्किल है.

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

इस फैसले का फायदा MCD के उन करीब 4000 कर्मचारियों को मिलेगा, जो पहले डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर (DBC) के तौर पर काम करते थे. बाद में इन कर्मचारियों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (जनस्वास्थ्य) के रूप में नामित किया गया. इनकी नियुक्ति डेंगू की रोकथाम के लिए की गई थी. समय के साथ इनका काम जारी रहा और ये घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और जनस्वास्थ्य से जुड़े दूसरे काम करते रहे हैं.

सरकार पर हर साल कितना बढ़ेगा खर्च?

MCD कर्मचारियों के वेतन में इस संशोधन से सरकारी खजाने पर हर साल करीब 52 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा. मेयर प्रवेश वाही के मुताबिक, वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले बजट में रखा गया था, जिसे अब मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया है. वेतन में बढ़ोतरी की रकम कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है.

दिवाली से पहले भर्ती का ऐलान?

MCD ने दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए 2500 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की भी घोषणा की है. त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने और कचरा जमा होने की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है.

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