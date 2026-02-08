भारत टैक्सी में आप कैसे लगा सकते हैं अपनी गाड़ी, जानें 30 दिन में कितनी होती है कमाई?

आज के समय में राइड-हेलिंग ऐप्स हमारे लिए एक आम जरूरत बन गए हैं. लोग Ola, Uber जैसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और ड्राइवर के तौर पर भी लोग इससे अच्छा-खासा रोजगार कमा सकते हैं. लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि इन प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों की कमाई पर भारी कमीशन कट जाता है और उन्हें पूरा फायदा नहीं मिलता, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के तहत देश का पहला सहकारी राइड-हेलिंग ऐप भारत टैक्सी लॉन्च किया है. यह ऐप 5 जनवरी को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया. शुरुआत में इसे दिल्ली-एनसीआर और कुछ अन्य राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था, लेकिन अब इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत टैक्सी में आप अपनी गाड़ी कैसे लगा सकते हैं और इससे 30 दिन में कितनी कमाई होती है.

भारत टैक्सी क्या है?

भारत टैक्सी का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के माध्यम से होता है. यह संस्था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड है. इस ऐप का मकसद रोजगार के अवसर बढ़ाना, ड्राइवरों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना, ड्राइवरों को सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि मालिक की भूमिका देना है. इस ऐप में ड्राइवरों को सारथी कहा जाता है और पूरी व्यवस्था का केंद्र वे ही होते हैं.

भारत टैक्सी में आप कैसे लगा सकते हैं अपनी गाड़ी?

1. अगर आप भी भारत टैक्सी के साथ अपनी कार चलाना चाहते हैं, तो यह प्रोसेस बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले Google Play Store या Apple Store से भारत टैक्सी ड्राइवर ऐप डाउनलोड करें.

2. इसके बाद मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें.

3. अब नाम, ई मेल, गाड़ी की जानकारी, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

4. फिर डिजिलॉकर और पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी.

5. अप्रूवल मिलने के बाद आप तुरंत भारत टैक्सी ऐप पर राइड लेना शुरू कर सकते हैं.

30 दिन में कितनी हो सकती है कमाई?

अगर आप भारत टैक्सी पर अपनी कार चलाते हैं और रोजाना औसतन 10,000 रुपये कमाते हैं, तो 30 दिनों में आपकी कुल कमाई लगभग 3,00,000 रुपये, इसमें से 80 प्रतिशत सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में जाएंगे और बाकी का 20 प्रतिशत ऐप संचालन और कोऑपरेटिव फंड में जाएगा, लेकिन इसका फायदा भी ड्राइवर को ही होगा यानी महीने में लगभग 2.4 लाख रुपये सीधे आपकी जेब में आएंगे और सामाजिक सुरक्षा बीमा और रिटायरमेंट फंड जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.

यह भी पढ़ें: क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? परेशानी में पड़ने से पहले जान लें ये नियम