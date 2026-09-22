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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी320 की रफ्तार और अचानक भूकंप, कैसे पलक झपकते रुक जाएगी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन?

320 की रफ्तार और अचानक भूकंप, कैसे पलक झपकते रुक जाएगी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन?

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को भूकंप से बचाने के लिए 28 सेंसर लगाए जाएंगे. ये शुरुआती भूकंपीय लहरों को पकड़कर बिजली सप्लाई बंद करेंगे और ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सुरक्षा बढ़ाएंगे. सुरक्षा के लिए.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 22 Sep 2026 11:35 AM (IST)
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मुबंई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॅारिडोर पर ट्रेनें 320 किलोमिटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए तैयार की जा रही है. इसी के चलते लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ट्रेन से सफर करते समय भूकंप आ जाए तो क्या होगा?.

ऐसे में रेल से सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में भूकंप की शुरुआती हलचल को भांपने के लिए खास सिस्टम लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है. 

लगाए जाएंगे 22 सेंसर 

मुबंई से अहमदाबाद तक जाने वाली हाई-स्पीड रेल में पूरे 28 सीस्मोमीटर मतलब भूकंप को पहचाने वाले सेंसर लगाने की योजना है. बताया गया है कि इनमें से 22 सेंसर रेलवे लाईन के आसपास बने ट्रैक्शन सब-स्टेशन और स्विचिंग पोस्ट पर लगवाए जा सकते हैं. 

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साथ ही में इनमें से बाकी के छह सेंसर पास तक के इलाकों में लगाएं जायेंगे, ताकि उधर से भी कोई भूकंप के आने कि गतिविधियों का आभास हो तो पता चल सकता है.  

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मालूम होगी भूकंप कि शुरुआती लहर 

इस भूकंप को पहचाने वाले सेंसर का सुझाव जापान कि शिंकानसेन ट्रेन से लिया गया है. सेंसर भूकंप की तेज गति से आने वाली PWAVES को पकड़ सकता है. PWAVES का काम होता है कि वह आमतौर पर बाद में आने वाली तेज और नुकसान पहुंचाने वाली हलचल से भी पहले पहुंच जाती हैं. जैसे ही सिस्टम को मालूम चलेगा कि भूकंप आने वाला है, तब सिस्टम प्रभावित हिस्से कि बिजली कि सप्लाई अपने आप ही रोक देगा. 

बिजली के कटते ही लगेगा ब्रेक

बताया जाता है कि जहां पर भी भूकंप के आने की आशंका होगी उस ट्रेक के प्रभावित हिस्से की बिजली बंद होने के बाद वहां चल रही रेल बिजली सप्लाई में बदलाव को पहचानेंगी, इसी के चलते इमरजेंसी ब्रेक जारी किया जायेगा. जिसका काम होगा ट्रेन को भूकंप की तेज हलचल से आने से पहले रोक लेना. हालांकि इससे रेलवे को सिस्टम पूरी तरीके से बचा नहीं सकता है.

महाराष्ट्र और गुजरात में होंगे सेंसर

पूरे महाराष्ट्र में मुबंई, ठाणे, विरार और बोइसर में कुल आठ सेंसर को लगाए जाने की योजना है, दूसरी तरफ गुजरात में वाणी, बिलिमोरा, सूरत, भरुच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद में 14 सेंसर लगवाने का प्रस्ताव रखा गया है. 

इसके अलावा महाराष्ट्र में खेड़, रत्नागिरी, लातूर और पांगरी दूसरी ओर गुजरात के अडेसर और ओल्ड भुज में छह सेंसर लगाए जाएंगे. इन जगहों का चयन पुराने भूकंपों के रिकोर्ड और जमीन कि मजबूती कि जांच के आधार पर किया गया है. 

508 किमी लंबा कॅारिडोर 

इस हाई-स्पीड कोरिडोर की लंबाई करीब 508 किमी है, और इसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 22 Sep 2026 11:35 AM (IST)
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