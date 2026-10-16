कैंसर मरीज की मौत के बाद भी पैसे दबाकर बैठा था अस्पताल, कोर्ट ने सिखाया सबक

अगर किसी व्यक्ति को कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारी है और उसका इलाज किसी अस्पताल में किया जा रहा हो तो जाहिर सी बात है कि इलाज के लिए बड़ी रकम जमा करनी होगी, लेकिन सोचिए अगर उस मरीज की मौत हो जाए और दवाएं या थेरेपी इस्तेमाल ही न की गई हो तो क्या मरीज का परिवार अस्पताल से पैसे नहीं मांग सकता है?

ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से सामने आया है, यहां पर एक कैंसर मरीज की मौत के बाद उसके माता-पिता ने जब इलाज के लिए जमा किए गए अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें रकम वापस नहीं मिली, जिसके बाद ये मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया.

इलाज के लिए जमा किए थे पैसे

ये मामला हैदराबाद के रहने वाले एक दंपति का है. उन्होने अपने कैंसर से पीड़ित बेटे के इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा किए थे. लेकिन इलाज के दौरान ही उनके बेटे की मौत हो गई. जिसके बाद दंपति ने इलाज के लिए जमा किए पैसों की मांग की.

कहां चल रहा था इलाज?

बता दें कि उनके कैंसर से पीड़ित बेटे का इलाज आयुर्वेदिक अस्पताल में किया जा रहा था. इलाज के लिए जो रकम जमा की गई थी, उसमें 10 थेरेपी सेशन, तीन महीने की दवाएं और डॉक्टर की सलाह शामिल थी.

कैसे हुई मौत?

दंपति के बेटे की मौत तो इलाज से पहले ही हो गई और उसकी सर्जरी भी हुई. अहम बात ये है कि जितनी दवाएं ली गई उसमें से कई दवाएं तो इस्तेमाल ही नहीं हुई थी. इतना ही नहीं, बल्कि कुछ थेरेपी सेशन भी बाकी थे. बेटे की मौत के बाद दंपति ने ईमेट के जरिए संपर्क किया, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें पैसे वापस नहीं दिए गए.

कितने पैसे जमा करवाएं?

जानकारी के मुताबिक, दंपति ने अपने बेटे के इलाज के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल में 58,300 रुपये जमा करवाएं थे और इस रकम में कई चीजें शामिल थी.

दंपति ने पैसे वापस मांगे

बता दें कि जब दंपति के बेटे की मौत हो गई तो उन्हें बची हुई थेरेपी के पैसे वापस मांगे और जो दवाएं बच गई थी, उसे भी अस्पताल को लौटा दिया. जब सब कुछ करने के बाद भी उन्हें अस्पताल की तरफ से कोई पैसे वापस नहीं दिए गए तो उन्हें उपभोक्ता आयोग जाने का फैसला किया. हैरानी की बात तो ये है कि मामले की सुनवाई के दौरान अस्पताल से कोई पेश नहीं हुआ.

आयोग ने क्या कहा?

मामले पर आयोग ने पाया कि अस्पताल इस तरह किसी के पैसे रोककर नहीं रख सकता है. आयोग ने अस्पताल को दंपति को पैसे लौटाने का आदेश दिया. अस्पताल को दंपति को 63,000 रुपये देने के लिए कहा. इसमें मुआवजे और कानूनी खर्च भी शामिल है.

ध्यान रखें कुछ बातें

अगर आपके साथ भी इस तरह का व्यवहार हो और अस्पताल आपकी बात सुनने से इनकार कर दें तो आप भी इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं. ध्यान रखें, अपने पास कुछ जरूरी सबूतों को जरूर रखें, ताकि कोर्ट में आप इसे दिखा सकें.

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