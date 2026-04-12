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किराएदार सावधान! मकान मालिक का बीमा आपके सामान को सुरक्षा देगा या नहीं? जानें सच

मकान मालिक का इंश्योरेंस आपके निजी सामान को कवर नहीं करता. मकान मालिक की बीमा पॉलिसी केवल मकान की दीवारें, छत और अपने फिक्स्चर की सुरक्षा के लिए होती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 12 Apr 2026 12:51 PM (IST)
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Renting a house: किराए का मकान लेते वक्त हम अकसर यह मान लेते हैं कि मकान मालिक का इंश्योरेंस सबकुछ कवर कर लेगा. किराए पर रहने के दौरान लोगों की यह गलतफहमी रहती है कि मकान मालिक की बीमा पॉलिसी आग लगने, पानी लीक होने या चोरी होने पर किराएदार को हुए नुकसान को कवर कर लेगी. जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है. अपने निजी सामानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी. इसके लिए मकान मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. 

मकान मालिक का बीमा

मकान मालिक का लिया हुआ इंश्योरेंस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, पाइपलाइन और बिजली की फिटिंग जैसे कुछ हिस्सों को कवर करता है. अगर बाढ़, आग या भूकंप से घर को नुकसान पहुंचता है, तो कंपनी घर की मरम्मत का खर्चा उठाएगी, लेकिन सामान की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है. 

किराएदार का बीमा

किराएदार का बीमा आपके निजी सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फर्नीचर, कपड़े, गहनों को किसी प्राकृतिक आपदा या चोरी की घटना से होने वाले नुकसान को कवर करता है. अगर आपके सामान को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है, मकान मालिक की नहीं. रेंटर्स के इंश्योरेंस में लैपटाप, टीवी और महंगे गैजेट्स के चोरी होने या खराब होने पर आप क्लेम कर सकते हैं. अगर जाने-अनजाने में भी आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है जैसे कि खाना बनाते समय आग लगना या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना, तो बीमा कंपनी उस खर्च को कवर करेगी.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पॉलिसीबाजार में होम इंश्योरेंस हेड अश्विनी दुबे कहते हैं, "क्योंकि आपके मकान मालिक का इंश्योरेंस दीवारों और स्ट्रक्चरल फिक्स्चर तक ही सीमित है, इसलिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी घर के सामान का इंश्योरेंस कराते समय आपको 'ओवरलैपिंग' कवरेज का लगभग जीरो रिस्क होता है." 

किराएदार के लिए काम की बात

किराएदार अपने निजी सामान की सुरक्षा के लिए होम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलने वाले 'होम कंटेंट्स कवर' को लेने पर विचार कर सकते हैं. Digit Insurance के अपॉइंटेड एक्चुअरी, आदर्श अग्रवाल कहते हैं, ''एक किराएदार के तौर पर, सिर्फ कंटेंट्स कवर पर ध्यान देने से यह पक्का होता है कि आपका फर्नीचर, फिटिंग्स, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एयर कंडीशनर, किचन का सामान वगैरह पूरी तरह सुरक्षित रहें और मकान मालिक के सिर्फ स्ट्रक्चर वाले कवर से कोई ओवरलैप न हो.''

Universal Sompo General Insurance की चीफ टेक्निकल ऑफिसर, आरती मुलिक कहती हैं, ''इस तरह का इंश्योरेंस निजी सामान, रिप्लेसमेंट के आधार पर कवर होने वाला फर्नीचर (पुराने के बदले नया) और तय कीमत पर कवर होने वाली कीमती चीजों को कवर करेगा.'' भारत में ICICI Lombard, HDFC ERGO, Policybazaar जैसी कई कंपनियां केवल सामान के लिए किफायती 'कंटेंट कवर' प्रदान करती है. 

 

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Published at : 12 Apr 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Renting Home Homeowner Insurance Policy Tenant Insurance Policy Landlord Insurance Coverage
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