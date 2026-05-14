हेल्थ इंश्योरेंस में करें निवेश! बढ़ते मेडिकल खर्चों के बीच एक सही पॉलिसी बचा सकती है आपकी जमा-पूंजी
Health Insurance Policy: आज के समय में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी हो गया है. भारत में कई भरोसेमंद कंपनियां अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स देती हैं. जानिए.
Benefits of Health Insurance Policy: आज के टाइम में बढ़ती बीमारियां और महंगे इलाज को देखते हुए लोगों के लिए मेडिकल खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो गया है. एक छोटी सी भी बीमारी या फिर अचानक हुई कोई स्वास्थ्य समस्या भी लाखों रुपये का खर्चा खड़ा कर सकती है. ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आज के हालात को देखते हुए सिर्फ एक मात्र विकल्प है, जो अब हर परिवार के लिए बेहद जरूरी सुरक्षा कवच बन गया है.
काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस को अतिरिक्त खर्च समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है. अगर आप अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं तो सही समय पर आपको एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी ले लेनी चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस न सिर्फ आपको इलाज के भारी खर्च से बचाएगा, बल्कि आपकी सालों की जमा-पूंजी को भी सुरक्षित रखेगा.
महंगे इलाज से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है जरूरी
आज के समय में अस्पतालों में लोगों की भीड़ भारी मात्रा में देखने को मिल रही है. अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, दवाइयों और जाचों का खर्च इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे बिना इंश्योरेंस के संभालना एक आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा, कम उम्र में पॉलिसी लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि तब प्रीमियम कम होता है और कवरेज ज्यादा मिलता है. समय पर रिन्यूअल करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि पॉलिसी के लाभ लगातार मिलते रहें.
भारत में कई भरोसेमंद कंपनियां अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स देती हैं, जैसे....
- Star Health
- HDFC ERGO
- Niva Bupa
- ICICI Lombard
- Care Health
- और Aditya Birla Health Insurance
सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनना क्यों जरूरी है?
इन कंपनियों के प्लान्स में फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों तरह के विकल्प मिलते हैं, जिनमें कैशलेस हॉस्पिटल की सुविधा, तेजी से क्लेम सेटलमेंट और बड़ी कवरेज राशि शामिल होती है. हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि कवरेज कम से कम 5 से 10 लाख रुपये का हो और साथ ही आपके शहर में नेटवर्क हॉस्पिटल उपलब्ध हों, वेटिंग पीरियड कम हो और कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो. एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जिंदगी आसान कर सकता है.
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Source: IOCL