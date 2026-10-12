महिलाओं को 500-500 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, सरकार देती है बंपर सब्सिडी

हरियाणा सरकार की हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत पात्र BPL और गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 12 LPG सिलेंडर तक 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराने का प्रावधान है. अगर आप हर महीने बढ़ते गैस सिलेंडर के खर्च से परेशान हैं, तो इससे परिवारों को रसोई रसोई गैस के खर्च में बचत करने में मदद मिल सकती है.

दरअसल, इस योजना का फायदा लेने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं. पात्र लाभार्थियों को पहले गैस सिलेंडर की निर्धारित कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसके बाद 500 रुपये से अधिक की पात्र सब्सिडी की रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. आइए जानते हैं कि इस योजना का फायदा किन महिलाओं को मिल सकता है और आवेदन कैसे करें.

क्या है हर घर-हर गृहिणी योजना?

हर घर-हर गृहिणी योजना हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़ी है. इसके तहत पात्र महिलाओं को एक साल में अधिकतम 12 LPG सिलेंडरों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. हालांकि, लाभार्थी के लिए सिलेंडर की प्रभावी कीमत 500 रुपये तय की गई है. यानी लाभार्थी को सिलेंडर की बाजार कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसके बाद निर्धारित नियमों के मुताबिक सब्सिडी की रकम बैंक खाते में भेजी जाती है. सरकार के इस योजना का खास मकसद जरुरतमन्द और गरीब परिवारों को रसोई गैस के खर्च में राहत देना है.

योजना का लाभ लेने के लिए क्या है पात्रता?

आवेदक महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए.

परिवार के पास BPL राशन कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड होना जरूरी है.

इसके अलावा परिवार के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन होना चाहिए.

आवेदन के दौरान परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, LPG उपभोक्ता संख्या और बैंक पासबुक जैसे डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है.

हर घर-हर गृहिणी योजना में आवेदन कैसे करें?

पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके के जरिए आवेदन कर सकती हैं.

सबसे पहले हर घर-हर गृहिणी के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.

आवेदन से जुड़ी जानकारी भरें और जरूरी डॉक्युमेंट सबमिट कराएं.

इसके अलावा, नजदीकी सरल हरियाणा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. लेकिन आवेदन करने से पहले पोर्टल पर पात्रता और जरूरी डॉक्युमेंट्स की जानकारी जरूर जांच लें.

गैस सब्सिडी से जुड़ी शिकायत कहां करें?

अगर आपको योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिल रही है या सिलेंडर से जुड़ी कोई परेशानी है, तो इसके लिए आपके पास शिकायत दर्ज कराने के ऑप्शन भी मौजूद हैं.

ऑनलाइन: हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट [epds.haryanafood.gov.in](https://epds.haryanafood.gov.in/) पर उपलब्ध शिकायत ऑप्शन देखें.

हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट [epds.haryanafood.gov.in](https://epds.haryanafood.gov.in/) पर उपलब्ध शिकायत ऑप्शन देखें. पोर्टल: हरियाणा के शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

हरियाणा के शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. ऑफलाइन: संबंधित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

संबंधित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-2087, 1967, 14445 और 1800-180-2405 पर संपर्क करने का ऑप्शन दिया गया है. लेकिन कॉल करने से पहले नंबरों की मौजूदा उपलब्धता सेवाओं की जानकारी ले लें.

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