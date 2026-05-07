जेवर में 'जापान' अब मेडिकल हब बनेगा नोएडा, स्टार्टअप्स को मिलेगी उड़ान, ये है यीडा का प्लान

YEIDA Medical Device Park: ग्रेटर नोएडा जेवर क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार 6 मई 2026 को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मेडिकल एक्सीलेंस जापान के साथ एमओयू साइन किया है. इस साझेदारी का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी सहयोग, निवेश को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स के लिए बेहतर अवसर तैयार करना है. साथ ही यह मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश बढ़ाने का कार्य करेगा.

यमुना प्राधिकरण के सीईओ (CEO) राकेश कुमार सिंह और मेडिकल एक्सीलेंस जापान के सीईओ (CEO) डॉ. केंजी शिबुया (Dr. Kenji Shibuya) ने समझौते पर हस्ताक्षर किए है. यीडा के सीईओ ने बताया कि यह साझेदारी उत्तर प्रदेश में निवेश का बड़ा आधार बनेगी. साथ ही जेवर एयरपोर्ट के पास विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए गेम चेंजर साबित होगा.

मेडिकल डिवाइस पार्क को मिलेगा बड़ा फायदा

दरअसल, यमुना सिटी के सेक्टर-28 में बन रहे इस मेडिकल डिवाइस पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है. यीडा के CEO राकेश कुमार सिंह ने इस समझौते की विस्तार से जानकारी दी है. इस प्रकार है यीडा तथा जापान के बीच हुआ समझौत यीडा तथा जापान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते का पूरा ड्राफ्ट हू-ब-हू यहां प्रकाशित किया जा रहा है.

साझेदारी के तहत यमुना प्राधिकरण बुनियादी ढांचा, भूमि आवंटन, नीतिगत प्रोत्साहन और नियामकीय सहयोग उपलब्ध कराएगा. वहीं एमईजे (MEJ) जापानी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, साथ ही तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान सहयोग और ज्ञान साझा करने में योगदान देगा. इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, संयुक्त फंडिंग और अनुदान जैसी संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा.

स्टार्टअप्स और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा

एमओयू के जरिए भारतीय और जापानी कंपनियों के बीच तकनीकी समझौते, शोध, प्रयोगशालाएं स्थापित करने और गुणवत्ता मानकों का आदान-प्रदान संभव होगा. स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए इनक्यूबेशन, फंडिंग, हैकाथॉन और मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. 30 दिनों के अंदर साझेदारी के तहत संयुक्त कार्य समूह का गठन होगा, जोकि 60 दिनों में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा.