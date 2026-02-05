हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमोदी सरकार ने बंद कर दिए 2.5 करोड़ लोगों के आधार कार्ड, कहीं आपका तो नहीं हो गया डिएक्टिवेट; ऐसे करें चेक

मोदी सरकार ने बंद कर दिए 2.5 करोड़ लोगों के आधार कार्ड, कहीं आपका तो नहीं हो गया डिएक्टिवेट; ऐसे करें चेक

मोदी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. सरकार ने अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड को डीएक्टिवेट (बंद) कर दिया है. चलिए जानते हैं कि कहीं आपका नाम भी तो इस लिस्ट में तो नहीं है?

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Feb 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी पहचान पत्र बन चुका है. बैंक खाता खुलवाना हो, सरकारी सब्सिडी लेनी हो, पेंशन, राशन, गैस सिलेंडर या किसी भी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आधार कार्ड से जुड़ा डेटा सही न हो या उसका गलत यूज होने लगे, तो इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो सकती है. 

इसी समस्या को खत्म करने और आधार सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. सरकार ने अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड को डीएक्टिवेट (बंद) कर दिया है. इस फैसले का मकसद फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने वालों को रोकना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे चेक करें जो मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बंद करें, उसमें कहीं आपका तो आधार डिएक्टिवेट नहीं हो गया. 

आईटी मंत्री ने दी जरूरी जानकारी

केंद्रीय आईटी मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत में इस समय करीब 134 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है. सरकार की प्राथमिकता है कि आधार से जुड़ा हर रिकॉर्ड सही, अपडेटेड और भरोसेमंद हो.इसी उद्देश्य से देशभर में आधार डेटा की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे आधार कार्ड बंद किए जा चुके हैं, जो उन लोगों के नाम पर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है यानी ये सभी आधार कार्ड अब किसी काम के नहीं रहेंगे और उनका कोई गलत यूज नहीं किया जा सकेगा. 

आधार कार्ड बंद करने से क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से आम नागरिकों को कई बड़े फायदे होंगे. जैसे अब कोई भी व्यक्ति मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का यूज करके सरकारी योजनाओं का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा. आधार से जुड़ा डेटा ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनेगा. धोखाधड़ी और फर्जी लेन-देन के मामलों में कमी आएगी. लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि उनका पहचान पत्र पूरी तरह सुरक्षित है. बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल सेवाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी. 

कैसे चेक करें कि आपका आधार कार्ड बंद तो नहीं हुआ?

1. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड सक्रिय (Active) है या नहीं, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं.

2. इसे चेक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप खोलें.

3. Aadhaar Status या Aadhaar Verification ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. अपना आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरें.

5. कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार Active है या नहीं. 

यह भी पढ़े - विदेश से अब भारत ला सकते हैं इतना सोना, बदल गया है नियम

Published at : 05 Feb 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Aadhaar Card Deactivated 2.5 Crore Aadhaar Deactivated Modi Government Aadhaar Decision UIDAI Aadhaar Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
Bihar Teacher Vacancy: नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
Tv TRP Week 4: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज, जानें टीआरपी में बाकी शोज कैसा रहा हाल
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्यार कबूल या प्लान्ड चुप्पी? दिशा–तलविंदर अफेयर पर बढ़ा रहस्य
Gold Price Correction के बाद Big Rally? JP Morgan का Bold Claim | Paisa Live
Ghaziabad Girl Sucide News : जिन 3 बच्चियों ने की आत्महत्या उसके पीछे कोरियन कनेक्शन आया सामने
Rajya Sabha में आज AAP सासंद ने उठाया Delhi में गायब हो रहे बच्चों का मामला । People Missing Case
Bhopal Protest: फिल्म 'घूसखोर पंडित' का ट्रेलर आते ही देश भर में विरोध शुरू | Ghooskhor Pandit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
Bihar Teacher Vacancy: नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
Tv TRP Week 4: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज, जानें टीआरपी में बाकी शोज कैसा रहा हाल
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
आईपीएल 2026
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
हेल्थ
Breakfast For High Blood Pressure: सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
ट्रेंडिंग
700 मीटर दूर कूड़ा फेंकने के लिए दीदी ने बुक कर दी पोर्टर, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
700 मीटर दूर कूड़ा फेंकने के लिए दीदी ने बुक कर दी पोर्टर, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
यूटिलिटी
विदेश से अब भारत ला सकते हैं इतना सोना, बदल गया है नियम
विदेश से अब भारत ला सकते हैं इतना सोना, बदल गया है नियम
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget