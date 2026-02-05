आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी पहचान पत्र बन चुका है. बैंक खाता खुलवाना हो, सरकारी सब्सिडी लेनी हो, पेंशन, राशन, गैस सिलेंडर या किसी भी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आधार कार्ड से जुड़ा डेटा सही न हो या उसका गलत यूज होने लगे, तो इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.

इसी समस्या को खत्म करने और आधार सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. सरकार ने अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड को डीएक्टिवेट (बंद) कर दिया है. इस फैसले का मकसद फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने वालों को रोकना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे चेक करें जो मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बंद करें, उसमें कहीं आपका तो आधार डिएक्टिवेट नहीं हो गया.

आईटी मंत्री ने दी जरूरी जानकारी

केंद्रीय आईटी मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत में इस समय करीब 134 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है. सरकार की प्राथमिकता है कि आधार से जुड़ा हर रिकॉर्ड सही, अपडेटेड और भरोसेमंद हो.इसी उद्देश्य से देशभर में आधार डेटा की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे आधार कार्ड बंद किए जा चुके हैं, जो उन लोगों के नाम पर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है यानी ये सभी आधार कार्ड अब किसी काम के नहीं रहेंगे और उनका कोई गलत यूज नहीं किया जा सकेगा.

आधार कार्ड बंद करने से क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से आम नागरिकों को कई बड़े फायदे होंगे. जैसे अब कोई भी व्यक्ति मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का यूज करके सरकारी योजनाओं का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा. आधार से जुड़ा डेटा ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनेगा. धोखाधड़ी और फर्जी लेन-देन के मामलों में कमी आएगी. लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि उनका पहचान पत्र पूरी तरह सुरक्षित है. बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल सेवाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी.

कैसे चेक करें कि आपका आधार कार्ड बंद तो नहीं हुआ?

1. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड सक्रिय (Active) है या नहीं, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं.

2. इसे चेक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप खोलें.

3. Aadhaar Status या Aadhaar Verification ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. अपना आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरें.

5. कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार Active है या नहीं.

