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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEV चार्जिंग, पार्किंग और लिफ्ट, दिल्ली-सहारनपुर एक्सप्रेसवे क्यों है अहम?

EV चार्जिंग, पार्किंग और लिफ्ट, दिल्ली-सहारनपुर एक्सप्रेसवे क्यों है अहम?

सरकार जल्दी ही दिल्ली से होकर जाते हुए सहारनपुर और देहरादून के रास्ते को आसान बनाने जा रही है. इस एक्सप्रेसवे पर पैदल यात्रा करने वालों के लिए तीन FOB बनने जा रहे हैं. जो कई सुविधाओं से युक्त होंगे.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 23 Sep 2026 05:32 PM (IST)
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दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे से रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए काम की खबर है. ईस्ट दिल्ली में इस एक्सप्रेसवे पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा और आवाजाही आसान बनाने के लिए तीन नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे.

खास बात यह है कि इन FOB में लिफ्ट की सुविधा भी होगी. इससे सड़क पार करने के लिए लोगों को तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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गीता कॉलोनी से लक्ष्मी नगर तक बनेगा सुरक्षित रास्ता

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को दो फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया. इनमें पहला FOB गीता कॉलोनी/गांधी नगर में KM 5+100 और दूसरा रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर में KM 2+800 पर बनाया जाएगा. इसके अलावा भजनपुरा, गढ़ी मेंडू के पास KM 10+800 पर एक और FOB को मंजूरी दी गई है.

तीनों फुट ओवर ब्रिज बनाने पर कुल 12.8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यानी दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से पर पैदल यात्रियों के लिए तीन नए सुरक्षित क्रॉसिंग प्वाइंट तैयार होंगे.

लिफ्ट की सुविधा से बुजुर्गों और दिव्यांगों को फायदा

इन नए फुट ओवर ब्रिज की सबसे खास बात इनकी लिफ्ट सुविधा है. आमतौर पर FOB पर सीढ़ियों के कारण बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों को परेशानी होती है. लिफ्ट लगने से ऐसे लोगों के लिए एक्सप्रेसवे को पार करना आसान होगा. इस सुविधा का फायदा छात्रों, कामकाजी लोगों और रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को भी मिलेगा. एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है इसलिए पैदल लोगों के लिए अलग और सुरक्षित क्रॉसिंग तैयार करने का मकसद सड़क पर पैदल-वाहन के टकराव की स्थिति को कम करना है.

दिल्ली-सहारनपुर एक्सप्रेसवे क्यों है अहम?

दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली को सहारनपुर और देहरादून से जोड़ने वाला अहम सड़क कॉरिडोर है. दिल्ली के अंदर इसका हिस्सा घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है. गीता कॉलोनी, गांधी नगर, लक्ष्मी नगर और भजनपुरा जैसे इलाकों में एक्सप्रेसवे के आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते और रोजाना आवाजाही करते हैं.

ऐसे में एक्सप्रेसवे से तेज और लंबी दूरी का ट्रैफिक गुजरने के साथ स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित सड़क पार करने की सुविधा भी जरूरी हो जाती है. नए FOB इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं.

एक्सप्रेसवे के नीचे पार्किंग - EV चार्जिंग और दूसरी सुविधाएं

सरकार की योजना सिर्फ सड़क पार करने की सुविधा तक सीमित नहीं है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से के नीचे पार्किंग की सुविधा शुरू की जा चुकी है. इसके अलावा इस जगह का इस्तेमाल EV चार्जिंग, टॉयलेट और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए करने की योजना है.

एलिवेटेड रोड के नीचे खाली जगह का इस्तेमाल करने से पार्किंग व्यवस्था बेहतर करने और सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग को कम करने में मदद मिल सकती है. इससे स्थानीय लोगों, दुकानदारों और रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.

एक्सप्रेसवे पर सोलर पैनल भी लगाए जा रहे

दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले एलिवेटेड हिस्से पर सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं. इनसे हाईवे से जुड़ी बिजली की जरूरतों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा. यानी इस एक्सप्रेसवे के आसपास आने वाले समय में सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग, लिफ्ट, पार्किंग, EV चार्जिंग, सार्वजनिक सुविधाएं और सोलर एनर्जी जैसी कई सुविधाएं एक साथ विकसित होती दिखाई देंगी.

ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए क्या बदलेगा?

इन तीन FOB के बनने के बाद गीता कॉलोनी, गांधी नगर, लक्ष्मी नगर और भजनपुरा के आसपास रहने वाले लोगों को एक्सप्रेसवे पार करने के लिए ज्यादा सुरक्षित रास्ता मिलेगा. खास तौर पर उन जगहों पर जहां स्थानीय लोगों की आवाजाही और एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक का सामना होता है वहां अलग पैदल क्रॉसिंग महत्वपूर्ण होगी.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 23 Sep 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
FOB Delhi-Saharanpur-Dehradun Expressway
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