Gold Loan: देश में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी FSR में खुलासा हुआ है कि गोल्ड लोन अब देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिटेल लोन बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 के बाद से गोल्ड लोन में करीब 42.4% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह ग्रोथ बाकी नॉन-हाउसिंग रिटेल लोन के मुकाबले लगभग दोगुनी है.

लोग गोल्ड लोन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं?

कीमत में तेजी

जल्दी लोन मिलना

कम डॉक्यूमेंटेशन

आसान प्रोसेस

इमरजेंसी

ट्रेन काउंटर टिकट कैंसिल करना हुआ आसान, अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कॉल और SMS से होगा पूरा काम

RBI ने क्या कहा?

RBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गोल्ड लोन अब नॉन-हाउसिंग रिटेल उधारी का सबसे बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है. बैंकों और NBFCs दोनों ने FY26 में तेजी से गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ाया है. हालांकि RBI ने इसके साथ चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आती है, तो इससे उधार लेने वालों और लेंडर्स दोनों पर दबाव बढ़ सकता है.

कितनी तेजी से बढ़ा बाजार?

RBI की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ चुका है. अप्रैल 2026 तक भारत का गोल्ड लोन बाजार लाखों करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया.

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छोटे शहरों में भी बढ़ी डिमांड

पहले गोल्ड लोन का इस्तेमाल ज्यादा ग्रामीण इलाकों में होता था, लेकिन अब शहरों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. छोटे कारोबारी, सेल्फ-एम्प्लॉयड लोग और मीडिल क्लास इसे आसान फाइनेंस ऑप्शन मान रहे हैं.

क्या इसमें रिस्क है?

गोल्ड लोन लेना आसान है लेकिन जरूरत से ज्यादा उधारी नुकसान पहुंचा सकती है. अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो गिरवी रखा सोना नीलाम भी हो सकता है. इसके अलावा अगर सोने की कीमतों में तेज गिरावट आती है, तो लोन कंपनियों पर भी दबाव बढ़ सकता है.