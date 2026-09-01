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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए अब कैसे बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड? जानें प्रोसेस

दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए अब कैसे बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड? जानें प्रोसेस

Pink Saheli Smart Card: दिल्ली की महिलाओं के लिए खास खबर है. अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. जानिए क्या है आखिरी तारीख और कैसे बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Sep 2026 11:12 AM (IST)
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  • पंजीकरण हेतु आधार और सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य।

अगर आप दिल्ली में रहती हैं और अपने काम पर या फिर कॉलेज-स्कूल जाने के लिए डीटीसी और क्लसटर बसों का इस्तेमाल करती हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए पिंक सहेली कार्ड बनवाने की डेडलाइन अब 31 अगस्त से बढ़ाकर 17 सितंबर 2026 कर दी है.

ऐसे में अगर आपने अभी तक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है तो आप अब इसे 17 सितंबर तक बनवा सकती हैं और बसों में फ्री सफर का लाभ उठा सकती है. यानी 17 सितंबर के बाद बसों में फ्री सफर करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना और मशीन पर टैप करना अनिवार्य हो जाएगा. 

ऑनलाइन बनवा सकते हैं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

अगर आप ऑनलाइन घर बैठे ही स्मार्ट कार्ड बनवाना चाहती हैं तो अभी इस कार्ड को बनवाने की सुविधा फिलहाल ऑफलाइन है. इसके लिए महिलाओं को निर्धारित केंद्र पर जाकर सारा प्रोसेस पूरा करना होगा. 

कहां बनवाएं स्मार्ट कार्ड?

अगर आपको बसों में फ्री सफर करना है तो इसके लिए कार्ड बनवाना होगा. राजधानी में कार्ड जारी करने के लिए 50 से ज्यादा अधिकृत केंद्र बनाए गए हैं. ये केंद्र डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम कार्यालयों के अलावा भी डीटीसी डिपो के आसपास भी उपलब्ध हैं, जहां पर जाकर महिलाएं कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं. 

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कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

  • आधार कार्ड
  • आधार कार्ड की फॉटोकॉपी नहीं चलेगी
  • OTP के लिए चालू मोबाइल नंबर

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड कैसे बनेगा?

  • पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का बनाया जाएगा.
  • आप इसे हफ्ते के सातों दिन तय समय में केंद्र जाकर बनवा सकती हैं.
  • केंद्र डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम कार्यालय में जाकर काउंटर पर अपना आधार कार्ड देना होगा.
  • इसके बाद बायोमेट्रिक या मोबाइल पर आए OTP की मदद से वेरिफिकेश करेंगे.
  • सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद आपकी केंद्र पर ही फोटो ली जाएगी.
  • इसके बाद जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आपको उसी समय दे दिया जाएगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Utility News DELHI Pink Saheli Smart Card
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