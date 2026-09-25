गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर के साथ जबरन लाइटर-चायपत्ती दे रही गैस एजेंसी? समझें नियम

LPG सिलेंडर के साथ जबरन लाइटर-चायपत्ती दे रही गैस एजेंसी? समझें नियम

क्या आप भी सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. गैस उपभोक्ताओं की शिकायत सामने आई है कि एजेंसी सिलेंडर के साथ दूसरे घरेलू सामान खरीदने का दबाव बना रहे हैं. जाने पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Sep 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जांच में दोषी एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

आज के डिजिटल जमाने में वैसे तो ज्यादातर काम ही घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जैसे अगर आपको सिलेंडर बुक करवाना है तो उसके लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप ऑनलाइन सिलेंडर बुक कर सकते हैं और कुछ दिन में सिलेंडर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है,  लेकिन इसके बाद भी कई लोग हैं जो किसी कारण गैस एजेंसी सिलेंडर लेने जाते हैं.

अगर आप भी सिलेंडर लेने एजेंसी जाते हैं तो वहां से सिलेंडर ही लेकर आते होंगे, लेकिन इस बीच कई उपभोक्ताओं की शिकायतों ने हैरान कर दिया है कि कुछ गैस एजेंसियां सिलेंडर के साथ ही घर के दूसरे सामान जबरन खरीदने के लिए दबाव बना रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
दुर्गा पूजा से पहले सरकार का तोहफा, 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा
दुर्गा पूजा से पहले सरकार का तोहफा, 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा
यूटिलिटी
एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करें?
एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करें?
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा ऐलान, यात्रियों को मिलेंगी 3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज भी बनाए
रेलवे का बड़ा ऐलान, यात्रियों को मिलेंगी 3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज भी बनाए
यूटिलिटी
LPG: अब 6 फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, जानें कौन होगा पात्र
LPG: अब 6 फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, जानें कौन होगा पात्र

जबरन सामान खरीदने का बनाया दबाव 

दरअसल, जब कोई ग्राहक गैस एजेंसी सिलेंडर लेने एजेंसी जाता है तो वहां से केवल उसे सिलेंडर ही नहीं, बल्कि घर के दूसरे सामानों को लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. 

सामान न खरीदने पर क्या करते हैं?

सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अगर कोई ग्राहक इन सामानों को लेने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में उसे सिलेंडर का स्टॉक खत्म होने की बात कही जाती है और वापस भेज देने का भी आरोप लगाया गया है.हालांकि, अब लोगों ने इसकी शिकायत गैस एजेंसियों के साथ-साथ ही जिला पूर्ति विभाग में भी की है. इस मामले की जांच की जा रही है और अगर शिकायत सही मिलती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई तक की जाएगी.

कौन-कौन से सामान ले जाने को कहा?

शिकायत के मुताबिक, एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को सिलेंडर के साथ इन चीजों को ले जाने के लिए कहा जा रहा है. इनमें शामिल है...

  • नमक
  • चायपत्ती
  • सर्फ
  • टूथपेस्ट
  • बिस्कुट
  • तेल
  • और दूसरे घरेलू सामान को खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है.

जबरन सामान न खरीदें

अगर आप सिलेंडर लेने एजेंसी गए हैं और आपसे जबरन सामान खरीदने के लिए कहा जाता है तो आप बिना जरूरत के कोई भी सामान न खरीदें. वहीं एजेंसी से ये भी पता करें कि सिलेंडर लेने के लिए सामान खरीदने किस लिए जरूरी है?

अगर सामान खरीद लिया तो क्या करें?

अगर जबरन सामान खरीद लिया है तो आप उस सामान का बिल अपने पास जरूर संभालकर रखें, क्योंकि यही बिल आपके लिए शिकायत करते समय सबूत के तौर पर काम आ सकता है. इसकी शिकायत भी तुरंत गैस एजेंसी को करें.

एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करें?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दुर्गा पूजा से पहले सरकार का तोहफा, 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा
दुर्गा पूजा से पहले सरकार का तोहफा, 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा
यूटिलिटी
एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करें?
एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करें?
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा ऐलान, यात्रियों को मिलेंगी 3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज भी बनाए
रेलवे का बड़ा ऐलान, यात्रियों को मिलेंगी 3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज भी बनाए
यूटिलिटी
LPG: अब 6 फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, जानें कौन होगा पात्र
LPG: अब 6 फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, जानें कौन होगा पात्र
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
दिल्ली NCR
पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? कल होगी सुनवाई!
पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? कल होगी सुनवाई!
क्रिकेट
क्या रोहित शर्मा से नहीं होती बातचीत, कैसा है रिश्ता? गौतम गंभीर ने खुलकर दिया जवाब
क्या रोहित शर्मा से नहीं होती बातचीत, कैसा है रिश्ता? गौतम गंभीर ने खुलकर दिया जवाब
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget