LPG सिलेंडर के साथ जबरन लाइटर-चायपत्ती दे रही गैस एजेंसी? समझें नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जांच में दोषी एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

आज के डिजिटल जमाने में वैसे तो ज्यादातर काम ही घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जैसे अगर आपको सिलेंडर बुक करवाना है तो उसके लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप ऑनलाइन सिलेंडर बुक कर सकते हैं और कुछ दिन में सिलेंडर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग हैं जो किसी कारण गैस एजेंसी सिलेंडर लेने जाते हैं.

अगर आप भी सिलेंडर लेने एजेंसी जाते हैं तो वहां से सिलेंडर ही लेकर आते होंगे, लेकिन इस बीच कई उपभोक्ताओं की शिकायतों ने हैरान कर दिया है कि कुछ गैस एजेंसियां सिलेंडर के साथ ही घर के दूसरे सामान जबरन खरीदने के लिए दबाव बना रही है.

जबरन सामान खरीदने का बनाया दबाव

दरअसल, जब कोई ग्राहक गैस एजेंसी सिलेंडर लेने एजेंसी जाता है तो वहां से केवल उसे सिलेंडर ही नहीं, बल्कि घर के दूसरे सामानों को लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.

सामान न खरीदने पर क्या करते हैं?

सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अगर कोई ग्राहक इन सामानों को लेने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में उसे सिलेंडर का स्टॉक खत्म होने की बात कही जाती है और वापस भेज देने का भी आरोप लगाया गया है.हालांकि, अब लोगों ने इसकी शिकायत गैस एजेंसियों के साथ-साथ ही जिला पूर्ति विभाग में भी की है. इस मामले की जांच की जा रही है और अगर शिकायत सही मिलती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई तक की जाएगी.

कौन-कौन से सामान ले जाने को कहा?

शिकायत के मुताबिक, एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को सिलेंडर के साथ इन चीजों को ले जाने के लिए कहा जा रहा है. इनमें शामिल है...

नमक

चायपत्ती

सर्फ

टूथपेस्ट

बिस्कुट

तेल

और दूसरे घरेलू सामान को खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है.

जबरन सामान न खरीदें

अगर आप सिलेंडर लेने एजेंसी गए हैं और आपसे जबरन सामान खरीदने के लिए कहा जाता है तो आप बिना जरूरत के कोई भी सामान न खरीदें. वहीं एजेंसी से ये भी पता करें कि सिलेंडर लेने के लिए सामान खरीदने किस लिए जरूरी है?

अगर सामान खरीद लिया तो क्या करें?

अगर जबरन सामान खरीद लिया है तो आप उस सामान का बिल अपने पास जरूर संभालकर रखें, क्योंकि यही बिल आपके लिए शिकायत करते समय सबूत के तौर पर काम आ सकता है. इसकी शिकायत भी तुरंत गैस एजेंसी को करें.

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