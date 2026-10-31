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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी230 रुपए के बटर में निकली फफूंद, महिला को मिला 1 लाख का हर्जाना

230 रुपए के बटर में निकली फफूंद, महिला को मिला 1 लाख का हर्जाना

हैदराबाद में 230 रुपये के ऑर्गेनिक बटर में फंगस मिलने पर आयोग ने रिटेलर और निर्माता को दोषी माना. दोनों महिला को 50-50 हजार, कुल 1 लाख मुआवजा देंगे. साथ ही जुर्माना, रिफंड और कानूनी खर्च भी देंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 31 Oct 2026 08:17 PM (IST)
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खाने-पीने की चीजें खरीदते समय ग्राहक अक्सर उनकी पैकिंग और एक्सपायरी डेट देखकर भरोसा कर लेते हैं. लेकिन कई बार सीलबंद पैकेट के अंदर मौजूद खाद्य पदार्थ भी खराब निकल सकता है.

ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से सामने आया है, जहां एक महिला को ऑर्गेनिक कुकिंग बटर के पैकेट में फंगस मिला. इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने रिटेलर और निर्माता कंपनी दोनों को जिम्मेदार मानते हुए आर्थिक जुर्माना और मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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स्टोरेज तापमान को लेकर सामने आई लापरवाही

मामले में निर्माता कंपनी ने जवाब देते हुए बताया कि संबंधित रिटेल स्टोर के ओपन चिलर में बटर को निर्धारित तापमान पर नहीं रखा जा रहा था. कंपनी के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद उसकी विशेषज्ञ टीम ने स्टोर का निरीक्षण किया था.

जांच में कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन का तापमान उत्पाद के लिए तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. वहीं, रिटेलर ने अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि वह केवल सीलबंद पैकेट बेचता है और उत्पाद के निर्माण, पैकेजिंग या मार्केटिंग में उसकी कोई भूमिका नहीं है.

230 रुपये का बटर खरीदने के बाद महिला को मिला फंगस

शिकायत के मुताबिक, हैदराबाद की एक महिला ने एक रिटेल स्टोर से 230 रुपये में ऑर्गेनिक कुकिंग बटर का पैकेट खरीदा था. घर पहुंचकर जब उसने पैकेट खोला तो उसमें मौजूद बटर पर फंगस दिखाई दिया. इसके बाद महिला खराब उत्पाद लेकर वापस दुकान पहुंची, लेकिन उसका आरोप था कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उसे धमकाया भी. इसके बाद महिला ने निर्माता कंपनी से संपर्क किया और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) समेत संबंधित अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा.

महिला को मिलेगा 1 लाख मुआवजा

आयोग ने रिटेलर और निर्माता कंपनी को महिला को अलग-अलग 50 हजार देने का आदेश दिया है. इस तरह महिला को कुल 1 लाख मुआवजा मिलेगा. इसके अलावा दोनों कंपनियों को 50-50 हजार उपभोक्ता कल्याण कोष में दंडात्मक हर्जाने के रूप में जमा करने होंगे.

दोनों कंपनियों को 230 रुपये की खरीद राशि लौटाने और 10 हजार कानूनी खर्च देने का भी निर्देश दिया गया है. आयोग ने उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियां बंद करने और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने को कहा है.

उपभोक्ता आयोग ने दोनों कंपनियों को माना जिम्मेदार

हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II ने मामले से जुड़े तथ्यों और रिपोर्ट की जांच के बाद दोनों कंपनियों की लापरवाही मानी. आयोग के अनुसार, रिटेलर ने बटर को सही तापमान पर रखने की व्यवस्था नहीं की, जबकि निर्माता कंपनी भी बिक्री के दौरान उत्पाद की स्टोरेज स्थिति की निगरानी करने में असफल रही. आयोग ने कहा कि जरूरी तापमान बनाए रखने में चूक से खाद्य पदार्थ दूषित हो सकता है और इसका सेवन करने वाले व्यक्ति की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ें- DA Hike: OPS और UPS पेंशन वालों को अब कितने पैसे मिलेंगे?

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 31 Oct 2026 08:17 PM (IST)
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