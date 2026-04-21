Ganga Expressway News: उत्तर प्रदेश और देश के विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई मिलने जा रही है. यूपी के पश्चिमी हिस्से को सीधे पूर्व से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अब बनकर तैयार है. 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महात्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण करेंगे. यह एक्सप्रेसवे न केवल सफर को आसान बनाएगा, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए 'ग्रोथ इंजन' साबित होगा.

12 घंटे का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में

स्पीड: गंगा एक्सप्रेसवे को 120 किमी/घंटा की टॉप स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया गया है.

समय की बचत: मेरठ से प्रयागराज की जो दूरी तय करने में पहले 10-12 घंटे लगते थे, वह अब मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी हो सकेगी.

कनेक्टिविटी: यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के मेरठ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के प्रयागराज तक कुल 594 किमी की लंबाई तय करता है.

तकनीकी रूप से बेहद आधुनिक

यूपीडा (UPEIDA) के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा गया है.

विस्तार की क्षमता: वर्तमान में यह 6 लेन का है, लेकिन इसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है.

चौड़ाई: इसका 'राइट ऑफ-वे' 120 मीटर चौड़ा है, जिससे तेज रफ्तार के बावजूद यातायात सुरक्षित और सुगम रहेगा.

इंजीनियरिंग का कमाल: रास्ते में गंगा नदी पर 960 मीटर और रामगंगा पर 720 मीटर लंबे अत्याधुनिक पुल बनाए गए हैं.

टोल और सुविधाओं का पूरा इंतजाम

टोल प्लाजा: एक्सप्रेसवे पर कुल 2 मुख्य टोल प्लाजा (मेरठ और प्रयागराज) और 19 रैम्प टोल प्लाजा बनाए गए हैं, ताकि बीच के रास्तों से आने-जाने वालों को परेशानी न हो. गंगा एक्सप्रेसवे पर कार/जीप के लिए टोल की दर लगभग ₹2.55 प्रति किमी होगी, जिससे पूरी यात्रा का एक तरफ का टोल लगभग 1515 रुपए होगा.

जन-सुविधाएं: रास्ते में 9 जन-सुविधा परिसर बनाए गए हैं, जहां यात्रियों को पेट्रोल, नाश्ता, शौचालय और आराम करने की जगह मिलेगी.

आपात स्थिति के लिए रनवे भी तैयार

हवाई पट्टी: शाहजहांपुर के पास 3.5 किमी लंबी एयरस्ट्रिप (हवाई पट्टी) बनाई गई है.

वायुसेना का ट्रायल: भारतीय वायुसेना यहां इमरजेंसी लैंडिंग का सफल परीक्षण कर चुकी है. आपदा या सैन्य जरूरत के समय इसका इस्तेमाल युद्ध स्तर पर किया जा सकेगा.

अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई जान

किसानों को लाभ: पूर्वी यूपी के किसान अब अपनी उपज को बहुत कम समय में दिल्ली और मेरठ जैसे बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे.

औद्योगिक विकास: कच्चे माल की ढुलाई सस्ती होगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे.

रोजगार और पर्यटन: बेहतर कनेक्टिविटी से धार्मिक स्थलों (जैसे प्रयागराज और वाराणसी) तक पहुंचना आसान होगा, जिससे पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

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