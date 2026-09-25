वाराणसी रोपवे का किराया तय, 10 से 50 तक का टिकट, पास पर मिलेगी 30% की छूट
वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया के बीच रोपवे सर्विस शुरू होने वाली है. इसका किराया 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है और वहीं पास वाले यात्रियों को 30 प्रतिशत तक की छूट भी दी गई है.
- यह भीड़भाड़ कम कर, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा।
देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर हर व्यक्ति जीवन में एक बार तो जरूर जाना चाहता है और उनमें से एक जगह वाराणसी भी है. बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं. ऐसे में वाराणसी में रहने और घूमने जाने वालों के लिए एक खास जानकारी है. कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया के बीच रोपवे सर्विस शुरू होने वाली है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही कई लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका किराया कितना होगा?
कितना देना होगा किराया?
बता दें कि वाराणसी में देश की पहली अर्बन रोपवे सर्विस शुरू होने वाली है. कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया के बीच चलने वाली इस रोपवे सर्विस के किराए की बात करें तो इसका किराया काफी कम है. यात्रियों को इस रोपवे सर्विस का लाभ लेने के लिए 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का टिकट खरीदना होगा.
कब से शुरू की जाएगी रोपवे सर्विस?
जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने इस सर्विस को दीवाली यानी नंवबर 2026 के आसपास शुरू करने का लक्ष्य रखा है. लेकिन अभी इस शुरू होने की फाइनल तारीख सामने नहीं आई है. यानी अगर नवंबर तक इसे शुरू कर दिया जाता है तो कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया जाने वाले यात्रियों का सफर काफी आसान हो जाएगा.
रास्ते में होंगे कई स्टेशन
दरअसल, इस रोपवे सर्विस का रूट वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक होगा और रास्ते में कई स्टेशन भी होंगे, जिनमें शामिल है...
- कैंट
- काशी विद्यापीठ
- रथयात्रा
- गिरजाघर
- गोदौलिया
पास पर मिलेगी 30% की छूट
सबसे खास बात तो यह है कि पास वाले यात्रियों को 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है. इस रोपवे के शुरू होने से यात्रियों को ऑटो और दूसरे वाहनों पर निर्भर कम रहना पड़ेगा. साथ ही कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया का इलाका वाराणसी का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में से एक है. लेकिन रोपवे सर्विस के शुरू होने से यहां पर पहले के मुकाबले ट्रैफिक जाम से काफी हद तक बचा जा सकता है.