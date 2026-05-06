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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपैसे के लेन-देन में फंसे हैं और नहीं कर सकते वकील, कैसे मिलेगी मदद? कोर्ट ने गरीबों के लिए बनाया ये कानून

पैसे के लेन-देन में फंसे हैं और नहीं कर सकते वकील, कैसे मिलेगी मदद? कोर्ट ने गरीबों के लिए बनाया ये कानून

Free Legal Services: चेक बाउंस और पैसे के लेन-देन से जुड़े कानूनी मामले काफी आम हो गए, जिनमें कई लोग आर्थिक तंगी के कारण वकील नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब फ्री में वकील की सुविधा मिल सकती है. जानिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 May 2026 09:34 PM (IST)
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  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से मुफ्त वकील की मांग करें।

Indian Legal Awareness Guide: आज के टाइम में चेक बाउंस और पैसे के लेन-देन से जुड़े मामले बहुत आम हो गए हैं और अक्सर लोग इस केस के चलते कानूनी परेशानी में फंस जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफी लोगों के पास पैसे नहीं होते, जिसके चलते वह वकील नहीं कर पाते. लेकिन अगर आपके पास भी वकील करने के पैसे नहीं है तो भी कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आपको मदद और राहत दिला सकते हैं. 

1. दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. (2010)

अगर बात करें इस केस की तो यह केस चेक बाउंस मामलों में बहुत जरूरी माना जाता है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आपसी समझौता को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि केस जल्द से जल्द खतर्म हो सके और साथ ही कोर्ट पर कम बोझ हो.

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में ही पैसे लौटाकर मामला खत्म करना चाहता है तो कोर्ट उसे परमिशन दे सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माने को ज्यादा सख्त नहीं रखा जाना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो.

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2. मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कंचन मेहता (2017)

इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को काफी बड़ी राहत दी. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पहली या फिर दूसरी सुनवाई में ही पैसे और ब्याज देने को तैयार हो जाता है तो कोर्ट बिना ज्यादा किसी प्रक्रिया के केस बंद कर सकती है. यह फैसला उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण टाइम पर भुगतान नहीं कर पाते. 

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3. गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद (Article 39A)

भारत के संविधान के Article 39A के मुताबिक, हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब. हुसैनआरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय और फ्री कानूनी सहायता पाना हर नागरिक का अधिकार है. अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर केस है जो गरीब है या फिर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है.

अगर उसका चेक बाउंक का केस है और वह वकील नहीं कर सकता तो वह कोर्ट से Legal Aid Lawyer की मांग कर सकता है. इसके लिए हर जिले में District Legal Services Authority (DLSA) होती है, जो फ्री में वकील उपलब्ध कराती है. 

Published at : 06 May 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
Check Bounce Utility News SUPREME COURT Free Legal Services
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