फरवरी में एसी खरीदेंगे तो कितना मिलेगा डिस्काउंट, जानें कितनी होगी बचत?

अगर आप इस नए साल में नया एयर कंडीशनर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फरवरी का महीना आपकी जेब के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल आमतौर पर लोग मार्च-अप्रैल में एसी खरीदते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑफ सीजन में यानी सर्दियों के आखिर में खरीदारी करने से हजारों रुपये की बचत की जा सकती है. फरवरी में एसी की डिमांड कम होती है, इस वजह से कंपनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत सारे ऑफर्स और डिस्काउंट देने लगते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप फरवरी में एसी खरीदेंगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा और कितनी आपकी बचत हो सकती है.

फरवरी में क्यों सस्ते मिलते हैं एसी?

फरवरी अभी भी एसी के लिए ऑफ सीजन माना जाता है. इस समय बाजार में खरीदार कम होते हैं, इसलिए कंपनी अपने पुराने स्टॉक को निकालने के लिए कीमतों में कटौती करती है. वहीं जैसे-जैसे गर्मियां नजदीक आती है, एसी की डिमांड बढ़ जाती है और दाम भी तेजी से ऊपर चले जाते हैं. ऐसे में फरवरी में एसी खरीदने पर सीधी बचत हो सकती है.

ऑनलाइन डिस्काउंट से भी हो सकती बचत

आमतौर पर जनवरी में रिपब्लिक डे सेल के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रहती है. लेकिन फरवरी में भी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट मिलते हैं. इस दौरान ग्राहकों को बैंक कार्ड ऑफर, एक्सचेंज डील और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे फायदे मिल सकते हैं. इससे प्रीमियम एसी भी बजट में खरीदना आसान हो जाता है.

इंस्टॉलेशन में भी नहीं होती है परेशानी

फरवरी में एसी टेक्नीशियन के पास कम काम होता है, इसलिए इंस्टॉलेशन जल्दी और आराम से हो जाता है. वहीं गर्मियों में जहां इंस्टॉलेशन के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. वहीं इस समय फिटिंग अच्छी होती है और जल्दबाजी में होने वाली गलतियों की संभावना भी कम रहती है.

फरवरी में ले सकते हैं एसी का पसंदीदा मॉडल

फरवरी का महीना ऑफ सीजन का महीना होता है, ऐसे में स्टॉक भरपूर मात्रा में रहता है और भीड़ नहीं होती है. जिसके चलते ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से ब्रांड, टन कैपेसिटी और फीचर वाला मॉडल आसानी से ले सकते हैं. जबकि पीक सीजन में कई बार पसंद का मॉडल आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है.

फरवरी में एसी पर कितनी हो सकती है बचत?

फरवरी में एसी खरीदने पर अलग-अलग ब्रांड और मॉडल पर अच्छी खासी छूट मिल सकती है. एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट और ईएमआई ऑप्शन को मिलाकर कुल बचत बहुत हद तक बढ़ जाती है. यही वजह है कि फरवरी को एसी खरीदने के लिए स्मार्ट टाइम माना जाता है.