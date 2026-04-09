FD Rates in Bank: HDFC से लेकर SBI तक... FD पर कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज, अभी जानिए
Bank Fixed Deposit Rates: कम जोखिम वाले निवेश विकल्प के रूप में FD बहुत लोकप्रिय है. जहां कई बैंक बेहतर ब्याज दरों के साथ निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं.
FD Interest Rates: वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितता के माहौल में लोग ऐसे निवेश विकल्प तलाश करते हैं, जहां पर जोखिम कम हो. साथ ही उनको अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके. ऐसे समय में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अपने तय और स्थिर रिटर्न के कारण दोबारा लोगों की पसंद बन रहा है.
कई बैंक करीब 7.75 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं. जिससे सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए यह विकल्प और आकर्षक नजर आ रहा है. आइए जानते हैं, विभिन्न बैंकों के ब्याज दरों के बारे में.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एसबीआई अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पर 2 से 3 साल की अवधि में बेहतर रिटर्न दे रहा है. इस अवधि में आम ग्राहकों को लगभग 6.45 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. जबकि सीनियर सिटीजन्स को करीब 6.95 प्रतिशत तक का फायदा मिल सकता है.
लंबे समय के निवेश में भी सीनियर सिटीजन्स को एकस्ट्रा फायदा मिलता है. 5 से 10 साल की एफडी पर उन्हें करीब 7.05 प्रतिशत तक ब्याज मिलता है. जबकि सामान्य निवेशकों के लिए यह दर लगभग 6.05 प्रतिशत के आसपास रहती है.
आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 2 से 3 साल की अवधि पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है. इस अवधि में सामान्य निवेशकों को करीब 6.45 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन्स को लगभग 6.95 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है.
वहीं 3 से 5 साल की अवधि में रिटर्न और बेहतर हो जाता है. यहां आम ग्राहकों को करीब 6.5 फीसदी और वरिष्ठ लोगों को लगभग 7.1 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है. यही ब्याज दरें बैंक की 5 साल की एफडी पर भी लागू होती हैं.
HDFC Bank
HDFC Bank की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 18 महीने से 3 साल की अवधि पर सीनियर सिटीजन्स को करीब 6.95 प्रतिशत की ब्याज दरों पर लाभ मिल रहा है. वहीं, सामान्य निवेशकों को लगभग 6.45 प्रतिशत का रिटर्न दिया जा रहा है.
वहीं 3 साल से लेकर करीब 4 साल 7 महीने तक की अवधि में आम ग्राहकों के लिए ब्याज दर करीब 6.5 प्रतिशत तक होती है. जबकि सीनियर सिटीजन्स को लगभग 7 प्रतिशत तक का रिटर्न मिल सकता है.
Yes Bank
Yes Bank की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 1 से 2 साल की अवधि पर बेहतर रिटर्न मिल रहा है. इस दौरान आम निवेशकों को करीब 7 फीसदी और सीनियर सिटीजन्स को लगभग 7.5 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है.
वहीं 3 से 5 साल की अवधि में रिटर्न और बढ़ जाता है. इस अवधि में सीनियर सिटीजन्स को करीब 7.75 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है. जबकि सामान्य निवेशकों के लिए यह दर लगभग 7 प्रतिशत रहती है.
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Source: IOCL