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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीड्राइवर का लाइसेंस था नकली, फिर भी कार मालिक को मिलेगा 5.89 लाख का पूरा क्लेम

ड्राइवर का लाइसेंस था नकली, फिर भी कार मालिक को मिलेगा 5.89 लाख का पूरा क्लेम

फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के कारण बीमा कंपनी ने कार का क्लेम खारिज किया था. दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने कंपनी की अपील खारिज कर 5.89 लाख की मरम्मत राशि पर 9% ब्याज और 1 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Sep 2026 05:08 PM (IST)
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क्या आपने कहीं सुना है कि लाइसेंस के नकली होने के बाद भी कंपनी को क्लेम देना पड़ता है. इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि एक कार हादसे के बाद बीमा क्लेम को लेकर बहुत बढ़ा विवाद सामने आया. सूचना के अनुसार ड्राइवर के लाइसेंस पर सवाल उठाये जाने के कारण कंपनी ने भुगतान देने से साफ इनकार कर दिया है. यह मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचाया गया, जिसके चलते आयोग ने कार मालिक के हित में अपना फैसला सुनाया. 

 कार की मरम्मत में खर्च हुए 5.89 लाख 

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बात 20 फरवरी साल 2010 की है. कार के मालिक रमेश दलाल की SUV हादसे के दौरान बुरी तरह टूट गयी थी. उस समय गाड़ी उनका ड्राइवर सुरेंद्र सिंह चला रहा था. कार का बीमा 30 जून 2009 से 29 जून 2010  तक का कराया गया था. 

दुर्घटना के बाद कार के मालिक ने कार कि मरम्मत करवाने के 5,89,427 लाख रुपये अपनी जेब से खर्चे. जब रमेश दलाल ने बीमा कंपनी से खर्च की गई रकम के पैसें मांगे तो कंपनी ने क्लेम देने से साफ इनकार कर दिया. 

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लाइसेंस को लेकर उठे सवाल 

बीमा कंपनी ने अपने बचाव में यह आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के समय गाड़ी कार के ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी था. दूसरी ओर कार के मालिक ने बताया कि अपने यहां नौकरी देने से पहले उन्होंने ड्राइवर का लाइसेंस देखा था और उन्हें वह सही लगा था. 

मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग तक दर्ज करा दी गयी. आयोग ने सभी ओर से जांच- पड़ताल के बाद जवाब दिया कि ड्राइवर ने ऐसा लाइसेंस दिखाया जो दिखने में सही था, तो हर कार के मालिक से यह उम्मीद नहीं कि जा सकती है कि वह परिवहन विभाग से उसकी अलग से जांच करवाए. 

कंपनी पेश नहीं कर पाई पक्के सबूत

बीमा कंपनी ने अपने बचाव में सफाई देते हुए जांच रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि फर्जी लाइसेंस पर गाड़ी चलाना नियमों के विरुद्ध है. हालांकि, आयोग ने बताया कि सिर्फ बाद में  पता चलने पर कि लाइसेंस फर्जी हे उस्से बीमा के क्लेम के खारिज करना सही साबित नहीं होगा. लेकिन कंपनी का कहना है कि कार के मालिक को लाइसेंस के फर्जी होने जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गाड़ी चलाते रहने कि  अनुमति दी. 

मुआवजे के साथ ब्याज भी मिलेगा

आयोग ने बीमा कंपनी कि सभी दलीलों को खारिज करते हुए अपने आदेश को  बरकरार रखा. आदेश में  यह फैसला सुनाया गया कि कंपनी को 5,89,427 कि मरम्मत लागत पर शिकायत दर्ज होने कि तारीख से 9 प्रतिशत सालाना  बयाज देना होगा. इसके साथ- साथ कार मालिक को जिन परेशानियों का उठाना पढ़ा उसके लिए एक लाख का मुआवजा भी दिया गया है. 

यह भी पढ़ें- नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी, छठ पर घर जाने वालों को तोहफा

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Sep 2026 05:08 PM (IST)
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