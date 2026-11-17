अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराना भूल गए हैं तो अब ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. अभी तक कई सारे गाड़ी के मालिक बिना वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर गाड़ी चलाते थे और उन्हें लगता था कि जब तक ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी तबतक कोई परेशानी नहीं है. लेकिन अब हाईवे पर टोल पार करते ही आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस स्टेटस चेक हो सकता है. अगर पॉलिसी एक्सपायर मिली तो कुछ ही मिनटों में आपके मोबाइल पर SMS पहुंच जाएगा.

दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने दिल्ली में इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसके तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के इंश्योरेंस की जानकारी सरकारी डेटाबेस से मिलाई जाएगी. जिन गाड़ियों का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस खत्म हो चुका है या जिनके पास वैध पॉलिसी नहीं है, उनके मालिकों को अलर्ट भेजा जाएगा. यहां से इसके बारे में डिटेल में जानिए.

किस टोल प्लाजा पर शुरू हुआ ट्रायल?

फिलहाल ये सिर्फ दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर शुरू की गई है. ये टोल प्लाजा अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर है. शुरुआती ट्रायल सफल रहने के बाद इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है. इस व्यवस्था में टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन का नंबर और उससे जुड़ी जानकारी वाहन डेटाबेस (VAHAN) को भेजी जाएगी. ये डेटाबेस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के पास है. यहां गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इंश्योरेंस चेक होगी.

अगर रिकॉर्ड में इंश्योरेंस एक्सपायर मिलता है तो गाड़ी मालिक को SMS भेजा जाएगा. इसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, टोल पार करने का समय और इंश्योरेंस खत्म होने की तारीख जैसी जानकारी दी जाएगी. साथ ही पॉलिसी जल्द रिन्यू कराने की सलाह भी होगी.

क्या चालान भी कट जाएगा?

टोल पार करने के बाद SMS आने का मतलब ये नहीं है कि उसी समय अपने आप चालान भी कट गया है. फिलहाल ये सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को उनके एक्सपायर इंश्योरेंस के बारे में अलर्ट करने और उन्हें पॉलिसी रिन्यू का रिमाइंडर देने के लिए हैं.

हालांकि, बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के मुताबिक, सार्वजनिक जगह पर चलने वाले वाहन के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है. नियम तोड़ने पर धारा 196 के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं. दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना 4,000 रुपये तक हो सकता है.

बाइक वालों के लिए भी है ये नियम?

इंश्योरेंस की ये शर्त सिर्फ कार चलाने वालों पर लागू नहीं होती है. बाइक, स्कूटर और दूसरे मोटर वाहनों के लिए भी वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है. कई बार लोग गाड़ी खरीदने के समय इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद समय पर रिन्यू कराना भूल जाते हैं. खासकर पुरानी गाड़ियों और दोपहिया वाहनों के मामले में ऐसा देखने को मिलता है.

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