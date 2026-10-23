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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमहंगाई के दौर में सिर्फ 1000 रुपए पेंशन? EPFO की बैठक पर बड़ा अपडेट

महंगाई के दौर में सिर्फ 1000 रुपए पेंशन? EPFO की बैठक पर बड़ा अपडेट

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है. लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Oct 2026 01:17 PM (IST)
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ये तो सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन ही एकमात्र सहारा होती है. लेकिन, महंगाई के इस दौर में 1000 रुपये में की पेंशन में गुजारा करना बिल्कुल आसान नहीं होगा. ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है. बड़ी बात ये है कि नवंबर में होने वाली EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में होने वाली बैठक में उम्मीद है कि इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है. 

दरअसल, EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक होने वाली है. ये बैठक 19 नवंबर को होगी. इस बैठक के दौरान उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है. लेकिन अभी ये केवल संभावना है. ये बैठक गुजरात के गिरी में होने वाली है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अभी न्यूनतम पेंशन कितनी दी जा रही है और इसमें कितनी बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है?

कितनी मिलती है पेंशन?

EPS-95 के तहत फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है. इसके बढ़ाने की मांग समय-समय पर जाती रही है. जरूरी बात ये है कि पेंशन की रकम सितंबर 2014 से लागू है. कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स लंबे समय से इसे बढ़ाने के साथ ही महंगाई भत्ते (DA) देने की मांग की जा रही है.

कितनी बढ़ोतरी करनी की मांग है?

बता दें कि EPS-95 के तहत 1000 रुपये मिलने वाली पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है. पेंशन में बढ़ोतरी करने की मांग के पीछे कई कारण भी है. सबसे जरूरी तो 1000 रुपये की पेंशन से महंगाई के दौर में गुजारा करना आसान नहीं है. 1000 रुपये में राशन और दवाइयां खरीदना नामुमकिन है. 

मांग पर कोई फैसला हुआ?

नहीं, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है. अगर इस मांग पर कोई फैसला किया जाता है तो आगे चलकर पेंशनर्स को काफी राहत मिल सकती है. खास कर उन लोगों को जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन से ही अपना गुजारा कर रहे हैं. हालांकि, पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं इस पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है. वहीं 19 नवंबर को होने वाली बैठक का एजेंडा क्या है, इस संबंध में आखिरी फैसला होना अभी साफ नहीं है. 

पेंशन में इजाफा करने में क्या चुनौती है?

अहम बात ये है कि सरकार को पेंशन में बढ़ोतरी करने का फैसला लेते समय ये भी देखना होगा कि पेंशन फंड में पर्याप्त पैसा है भी या नहीं. यानी सरकार को पेंशन में बढ़ोतरी करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ऐसा करने पर सरकार पर कितना अतिरिक्त खर्च आएगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Pension Utility News EPFO
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